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В Приамурье легковушка столкнулась с грузовым поездом - РИА Новости, 13.09.2024
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08:23 13.09.2024 (обновлено: 09:35 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/dtp-1972429406.html
В Приамурье легковушка столкнулась с грузовым поездом
В Приамурье легковушка столкнулась с грузовым поездом - РИА Новости, 13.09.2024
В Приамурье легковушка столкнулась с грузовым поездом
Автомобиль "Нива" столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Тыгда Амурской области, сообщает Восточно-сибирская транспортная... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T08:23
2024-09-13T09:35
происшествия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен – РИА Новости. Автомобиль "Нива" столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Тыгда Амурской области, сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура. По данным ведомства, происшествие случилось ночью в четверг на 7558-м километре Забайкальской железной дороги. "Водитель легкового автомобиля Нива выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля госпитализирован", - говорится в сообщении. Движение поездов на указанном участке пути восстановлено. Сковородинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, уточняется в сообщении.
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происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В Приамурье легковушка столкнулась с грузовым поездом

"Нива" и грузовой поезд столкнулись на переезде станции Тыгда в Амурской области

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramМесто столкновения автомобиля "Нива" с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Тыгда Амурской области
Место столкновения автомобиля Нива с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Тыгда Амурской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Место столкновения автомобиля "Нива" с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Тыгда Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен – РИА Новости. Автомобиль "Нива" столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Тыгда Амурской области, сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, происшествие случилось ночью в четверг на 7558-м километре Забайкальской железной дороги.
"Водитель легкового автомобиля Нива выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля госпитализирован", - говорится в сообщении.
Движение поездов на указанном участке пути восстановлено. Сковородинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, уточняется в сообщении.
Место столкновения грузового поезда и легкового автомобиля на железнодорожных путях на станции Поздеевка в Приамурье. 12 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В Приамурье столкнулись грузовой поезд и легковушка
12 августа, 07:19
 
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