https://ria.ru/20240913/dtp-1972429406.html

В Приамурье легковушка столкнулась с грузовым поездом

В Приамурье легковушка столкнулась с грузовым поездом - РИА Новости, 13.09.2024

В Приамурье легковушка столкнулась с грузовым поездом

Автомобиль "Нива" столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Тыгда Амурской области, сообщает Восточно-сибирская транспортная... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T08:23

2024-09-13T08:23

2024-09-13T09:35

происшествия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен – РИА Новости. Автомобиль "Нива" столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Тыгда Амурской области, сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура. По данным ведомства, происшествие случилось ночью в четверг на 7558-м километре Забайкальской железной дороги. "Водитель легкового автомобиля Нива выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля госпитализирован", - говорится в сообщении. Движение поездов на указанном участке пути восстановлено. Сковородинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240812/stolknovenie-1965595096.html

амурская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, амурская область