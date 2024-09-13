https://ria.ru/20240913/dtp-1972429406.html
В Приамурье легковушка столкнулась с грузовым поездом
В Приамурье легковушка столкнулась с грузовым поездом - РИА Новости, 13.09.2024
В Приамурье легковушка столкнулась с грузовым поездом
Автомобиль "Нива" столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Тыгда Амурской области, сообщает Восточно-сибирская транспортная... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T08:23
2024-09-13T08:23
2024-09-13T09:35
происшествия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен – РИА Новости. Автомобиль "Нива" столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Тыгда Амурской области, сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура. По данным ведомства, происшествие случилось ночью в четверг на 7558-м километре Забайкальской железной дороги. "Водитель легкового автомобиля Нива выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля госпитализирован", - говорится в сообщении. Движение поездов на указанном участке пути восстановлено. Сковородинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240812/stolknovenie-1965595096.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В Приамурье легковушка столкнулась с грузовым поездом
"Нива" и грузовой поезд столкнулись на переезде станции Тыгда в Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен – РИА Новости.
Автомобиль "Нива" столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Тыгда Амурской области, сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура
.
По данным ведомства, происшествие случилось ночью в четверг на 7558-м километре Забайкальской железной дороги.
"Водитель легкового автомобиля Нива выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля госпитализирован", - говорится в сообщении.
Движение поездов на указанном участке пути восстановлено. Сковородинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, уточняется в сообщении.