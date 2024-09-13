https://ria.ru/20240913/drony-1972416838.html
На Донецком направлении уничтожили противотанковый расчет ВСУ
На Донецком направлении уничтожили противотанковый расчет ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
На Донецком направлении уничтожили противотанковый расчет ВСУ
Операторы ударных FPV-дронов "Южной" группировки российских войск уничтожили противотанковый расчет ВСУ на донецком направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:04
2024-09-13T05:04
2024-09-13T05:04
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов "Южной" группировки российских войск уничтожили противотанковый расчет ВСУ на донецком направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. В ходе разведки при помощи БПЛА военнослужащие "Южной" группировки войск зафиксировали движение противника на линии боевого соприкосновения, а именно перемещение личного состава ВСУ в районе двухэтажного строения. Координаты противника российские военные передали операторам ударных дронов. Тем временем противник, оставив противотанковое вооружение на позиции, попытался скрыться в рядом стоящем здании. По нему российские бойцы нанесли несколько ударов FPV-дронами и уничтожили.
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На Донецком направлении уничтожили противотанковый расчет ВСУ
Российские дроны уничтожили противотанковый расчет ВСУ на Донецком направлении
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов "Южной" группировки российских войск уничтожили противотанковый расчет ВСУ на донецком направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
В ходе разведки при помощи БПЛА военнослужащие "Южной" группировки войск зафиксировали движение противника на линии боевого соприкосновения, а именно перемещение личного состава ВСУ в районе двухэтажного строения. Координаты противника российские военные передали операторам ударных дронов.
Тем временем противник, оставив противотанковое вооружение на позиции, попытался скрыться в рядом стоящем здании. По нему российские бойцы нанесли несколько ударов FPV-дронами и уничтожили.