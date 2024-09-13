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На Донецком направлении уничтожили противотанковый расчет ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/drony-1972416838.html
На Донецком направлении уничтожили противотанковый расчет ВСУ
На Донецком направлении уничтожили противотанковый расчет ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
На Донецком направлении уничтожили противотанковый расчет ВСУ
Операторы ударных FPV-дронов "Южной" группировки российских войск уничтожили противотанковый расчет ВСУ на донецком направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:04
2024-09-13T05:04
специальная военная операция на украине
россия
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безопасность
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов "Южной" группировки российских войск уничтожили противотанковый расчет ВСУ на донецком направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. В ходе разведки при помощи БПЛА военнослужащие "Южной" группировки войск зафиксировали движение противника на линии боевого соприкосновения, а именно перемещение личного состава ВСУ в районе двухэтажного строения. Координаты противника российские военные передали операторам ударных дронов. Тем временем противник, оставив противотанковое вооружение на позиции, попытался скрыться в рядом стоящем здании. По нему российские бойцы нанесли несколько ударов FPV-дронами и уничтожили.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
На Донецком направлении уничтожили противотанковый расчет ВСУ

Российские дроны уничтожили противотанковый расчет ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов "Южной" группировки российских войск уничтожили противотанковый расчет ВСУ на донецком направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
В ходе разведки при помощи БПЛА военнослужащие "Южной" группировки войск зафиксировали движение противника на линии боевого соприкосновения, а именно перемещение личного состава ВСУ в районе двухэтажного строения. Координаты противника российские военные передали операторам ударных дронов.
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Тем временем противник, оставив противотанковое вооружение на позиции, попытался скрыться в рядом стоящем здании. По нему российские бойцы нанесли несколько ударов FPV-дронами и уничтожили.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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