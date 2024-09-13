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Российские войска освободили Долиновку в ДНР - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 13.09.2024 (обновлено: 16:20 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/dolinovka-1972540402.html
Российские войска освободили Долиновку в ДНР
Российские войска освободили Долиновку в ДНР - РИА Новости, 13.09.2024
Российские войска освободили Долиновку в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Долиновка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:35
2024-09-13T16:20
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Долиновка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение семи механизированным, мотопехотной, двум пехотным, двум егерским, воздушно-десантной бригадам ВСУ, бригаде теробороны, четырем бригадам Нацгвардии и бригаде "Лють" Национальной полиции Украины, а также отбили 50 контратак штурмовиков.Всего за неделю потери украинских войск на этом направлении составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Долиновку в ДНР

Минобороны: российские войска освободили населенный пункт Долиновка в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа российской реактивной артиллерии
Боевая работа российской реактивной артиллерии - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа российской реактивной артиллерии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Долиновка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденное село Долиновка в ДНР
Освобожденное село Долиновка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Долиновка в ДНР

Долиновка — село к востоку от Украинска, рядом с Галицыновкой. Взятие населенного пункта позволит российским войскам выйти на Украинск с востока.

Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение семи механизированным, мотопехотной, двум пехотным, двум егерским, воздушно-десантной бригадам ВСУ, бригаде теробороны, четырем бригадам Нацгвардии и бригаде "Лють" Национальной полиции Украины, а также отбили 50 контратак штурмовиков.
Всего за неделю потери украинских войск на этом направлении составили:
  • примерно 3670 человек убитыми и ранеными;
  • два танка;
  • 23 боевые бронированные машины, в том числе американские БМП Bradley и две бронемашины MaxxPro;
  • 22 автомобиля;
  • 42 орудия полевой артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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