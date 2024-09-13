https://ria.ru/20240913/dolinovka-1972540402.html

Российские войска освободили Долиновку в ДНР

Российские войска освободили Долиновку в ДНР - РИА Новости, 13.09.2024

Российские войска освободили Долиновку в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Долиновка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:35

2024-09-13T15:35

2024-09-13T16:20

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Долиновка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение семи механизированным, мотопехотной, двум пехотным, двум егерским, воздушно-десантной бригадам ВСУ, бригаде теробороны, четырем бригадам Нацгвардии и бригаде "Лють" Национальной полиции Украины, а также отбили 50 контратак штурмовиков.Всего за неделю потери украинских войск на этом направлении составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)