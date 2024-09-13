Российские войска освободили Долиновку в ДНР
Минобороны: российские войска освободили населенный пункт Долиновка в ДНР
Боевая работа российской реактивной артиллерии. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Долиновка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденное село Долиновка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Долиновка в ДНР
Долиновка — село к востоку от Украинска, рядом с Галицыновкой. Взятие населенного пункта позволит российским войскам выйти на Украинск с востока.
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение семи механизированным, мотопехотной, двум пехотным, двум егерским, воздушно-десантной бригадам ВСУ, бригаде теробороны, четырем бригадам Нацгвардии и бригаде "Лють" Национальной полиции Украины, а также отбили 50 контратак штурмовиков.
Всего за неделю потери украинских войск на этом направлении составили:
- примерно 3670 человек убитыми и ранеными;
- два танка;
- 23 боевые бронированные машины, в том числе американские БМП Bradley и две бронемашины MaxxPro;
- 22 автомобиля;
- 42 орудия полевой артиллерии.
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