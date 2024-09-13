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Демешин вступил в должность губернатора Хабаровского края - РИА Новости, 13.09.2024
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05:20 13.09.2024 (обновлено: 05:38 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/demeshin-1972418527.html
Демешин вступил в должность губернатора Хабаровского края
Демешин вступил в должность губернатора Хабаровского края - РИА Новости, 13.09.2024
Демешин вступил в должность губернатора Хабаровского края
Церемония инаугурации избранного губернатором Хабаровского края Дмитрия Демешина состоялась в Хабаровске, с этого момента он считается вступившим в должность... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:20
2024-09-13T05:38
хабаровский край
дмитрий демешин
выборы в россии — 2024
политика
россия
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ХАБАРОВСК, 13 сен - РИА Новости. Церемония инаугурации избранного губернатором Хабаровского края Дмитрия Демешина состоялась в Хабаровске, с этого момента он считается вступившим в должность главы региона, передает корреспондент РИА Новости.Церемония проходила в пятницу в здании Хабаровского краевого музыкального театра. Демешин принес присягу, после чего ему вручили официальный символ власти - должностной Знак губернатора края. Ему выдано удостоверение губернатора. С этого момента он считается официально вступившим в должность. "Наш президент оказал мне высокое доверие, вверив мне Хабаровский край. С первого дня я развернул работу правительства края лицом к людям, к их проблемам и болям. Помогать людям здесь и сейчас, а не в перспективных планах развития, абстрактных прогнозах - это та задача, которая была и остаётся перед всеми членами правительства Хабаровского края и главами муниципальных образований", - сказал Демешин на церемонии.Сформированное прежним губернатором правительство края, в соответствии с законом, уходит в отставку. Заместители председателя правительства и министры продолжат работать в качестве исполняющих обязанности по своим должностям до момента назначения нового состава правительства.В понедельник, 9 сентября, избирком Хабаровского края досрочные выборы губернатора региона признал состоявшимися и действительными. На должность избран Демешин ("Единая Россия"), получивший 254 245 голосов избирателей, что составляет 81,03%, то есть более 50% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. На кресло губернатора претендовали четыре кандидата. Выборы в этом году проходили с 6 по 8 сентября.Президент России Владимир Путин с 15 мая назначил Демешина, который с весны 2020 года был заместителем генерального прокурора РФ по Дальневосточному федеральному округу (ДФО), врио губернатора Хабаровского края после того, как занимавший кресло главы региона Михаил Дегтярев получил должность министра спорта РФ.Демешин родился 2 августа 1976 года в Ташкенте (Узбекистан). В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права (сейчас Саратовская государственная юридическая академия) по специальности "юриспруденция". Затем занимал различные должности в прокуратурах Московской, Ростовской, Калужской областей. В 2014-2015 годах – первый заместитель начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ. В 2015-2017 годах работал замначальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ. В 2017-2019 годах – начальник управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генеральной прокуратуры РФ. С июня 2019 года занимал должность замгенерального прокурора РФ (курировал правоохранительный блок Северо-Кавказского федерального округа). С марта 2020 года возглавил управление Генпрокуратуры РФ по ДФО. Награжден Почетной грамотой президента РФ (2021), ведомственными наградами.
https://ria.ru/20240911/byulleteni-1972096392.html
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хабаровский край, дмитрий демешин, выборы в россии — 2024, политика, россия
Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Выборы в России — 2024, Политика, Россия
Демешин вступил в должность губернатора Хабаровского края

Дмитрий Демешин вступил в должность губернатора Хабаровского края

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкДмитрий Демешин
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Демешин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 13 сен - РИА Новости. Церемония инаугурации избранного губернатором Хабаровского края Дмитрия Демешина состоялась в Хабаровске, с этого момента он считается вступившим в должность главы региона, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония проходила в пятницу в здании Хабаровского краевого музыкального театра. Демешин принес присягу, после чего ему вручили официальный символ власти - должностной Знак губернатора края. Ему выдано удостоверение губернатора. С этого момента он считается официально вступившим в должность. "Наш президент оказал мне высокое доверие, вверив мне Хабаровский край. С первого дня я развернул работу правительства края лицом к людям, к их проблемам и болям. Помогать людям здесь и сейчас, а не в перспективных планах развития, абстрактных прогнозах - это та задача, которая была и остаётся перед всеми членами правительства Хабаровского края и главами муниципальных образований", - сказал Демешин на церемонии.
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Сформированное прежним губернатором правительство края, в соответствии с законом, уходит в отставку. Заместители председателя правительства и министры продолжат работать в качестве исполняющих обязанности по своим должностям до момента назначения нового состава правительства.
В понедельник, 9 сентября, избирком Хабаровского края досрочные выборы губернатора региона признал состоявшимися и действительными. На должность избран Демешин ("Единая Россия"), получивший 254 245 голосов избирателей, что составляет 81,03%, то есть более 50% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. На кресло губернатора претендовали четыре кандидата. Выборы в этом году проходили с 6 по 8 сентября.
Президент России Владимир Путин с 15 мая назначил Демешина, который с весны 2020 года был заместителем генерального прокурора РФ по Дальневосточному федеральному округу (ДФО), врио губернатора Хабаровского края после того, как занимавший кресло главы региона Михаил Дегтярев получил должность министра спорта РФ.
Демешин родился 2 августа 1976 года в Ташкенте (Узбекистан). В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права (сейчас Саратовская государственная юридическая академия) по специальности "юриспруденция". Затем занимал различные должности в прокуратурах Московской, Ростовской, Калужской областей. В 2014-2015 годах – первый заместитель начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ. В 2015-2017 годах работал замначальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ. В 2017-2019 годах – начальник управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генеральной прокуратуры РФ. С июня 2019 года занимал должность замгенерального прокурора РФ (курировал правоохранительный блок Северо-Кавказского федерального округа). С марта 2020 года возглавил управление Генпрокуратуры РФ по ДФО. Награжден Почетной грамотой президента РФ (2021), ведомственными наградами.
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