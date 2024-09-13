https://ria.ru/20240913/delo-1972415952.html

Один из фигурантов дела о покушении на певца Авраама Руссо дал показания

Один из фигурантов дела о покушении на певца Авраама Руссо дал показания - РИА Новости, 13.09.2024

Один из фигурантов дела о покушении на певца Авраама Руссо дал показания

Один из фигурантов, который может быть причастен к делу о похищении и покушении на известного певца Аврама Руссо, дал показания на Тархана Эльдукаева, указано в РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T04:33

2024-09-13T04:33

2024-09-13T10:18

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Один из фигурантов, который может быть причастен к делу о похищении и покушении на известного певца Аврама Руссо, дал показания на Тархана Эльдукаева, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности (Эльдукаева. — Прим. ред.) к инкриминируемым ему преступлениям, что подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, <...> обвиняемого, <...> заключениями экспертиз, а также иными материалами уголовного дела, представленными следователем в обоснование заявленного ходатайства", — сказано в документах. В них не уточняются данные другого обвиняемого, давшего показания на Эльдукаева. Адвокат Руссо Андрей Алешкин в беседе с РИА Новости подтвердил, что в уголовном деле действительно есть иные соучастники. "В деле достаточно фигурантов и они проверяются на причастность к преступлениям, которые были совершены. Это большая группа лиц, которая имела разные процессуальные статусы", — сказал Алешкин. Эльдукаева арестовали в октябре прошлого года. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Согласно судебным документам, адвокаты считают, что подзащитный был незаконно объявлен в розыск, поскольку вел обычный образ жизни, осуществлял перелеты за границу, получал медицинское лечение, что указывает на отсутствие намерения скрываться, либо иным способом препятствовать производству по делу. Также защита полагает, что его причастность к инкриминируемым преступлениям не подтверждена, о чем свидетельствуют все представленные суду материалы дела. По делу о похищении певца в 2004 году уже приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил семь лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Другие соучастники дела о покушении на Руссо в 2006 году Алексей Трясников и Виталий Джура в прошлом году получили 12 и девять лет колонии строгого режима. В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация. По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, действуя в сговоре, заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.

https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949309608.html

https://ria.ru/20240904/figurant-1970652014.html

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происшествия, москва, россия, тельман исмаилов