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В Южно-Сахалинске завели дело после наезда на пешехода - РИА Новости, 13.09.2024
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03:51 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/delo-1972414023.html
В Южно-Сахалинске завели дело после наезда на пешехода
В Южно-Сахалинске завели дело после наезда на пешехода - РИА Новости, 13.09.2024
В Южно-Сахалинске завели дело после наезда на пешехода
Уголовное дело возбуждено на 28-летнего гражданина Таджикистана, который на автомобиле переехал жителя Южно-Сахалинска, сообщает следственное управления СК РФ... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T03:51
2024-09-13T03:51
происшествия
южно-сахалинск
таджикистан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на 28-летнего гражданина Таджикистана, который на автомобиле переехал жителя Южно-Сахалинска, сообщает следственное управления СК РФ по Сахалинской области. "Следственным отделом по города Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по сообщению о наезде водителя автомобиля на жителя областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - отмечается в сообщении ведомства. По версии следствия, вечером 11 сентября на парковке торгового центра в Южно-Сахалинске между жителем областного центра и подозреваемым произошел словесный конфликт. После чего гражданин Таджикистана на своем автомобиле сбил горожанина с ног, а затем переехал его. Пострадавший был госпитализирован с множественными переломами. По данным пресс-службы, после совершения преступления подозреваемый с места происшествия скрылся, однако был оперативно задержан. В настоящее время решается вопрос о заключении иностранца под стражу. Местные СМИ сообщают, что пострадавший южно-сахалинец находится в реанимации городской больницы в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20240913/sledstvie-1972412861.html
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южно-сахалинск
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происшествия, южно-сахалинск, таджикистан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Южно-Сахалинск, Таджикистан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Южно-Сахалинске завели дело после наезда на пешехода

На гражданина Таджикистана, сбившего жителя Южно-Сахалинска, завели дело

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на 28-летнего гражданина Таджикистана, который на автомобиле переехал жителя Южно-Сахалинска, сообщает следственное управления СК РФ по Сахалинской области.
"Следственным отделом по города Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по сообщению о наезде водителя автомобиля на жителя областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - отмечается в сообщении ведомства.
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По версии следствия, вечером 11 сентября на парковке торгового центра в Южно-Сахалинске между жителем областного центра и подозреваемым произошел словесный конфликт. После чего гражданин Таджикистана на своем автомобиле сбил горожанина с ног, а затем переехал его. Пострадавший был госпитализирован с множественными переломами.
По данным пресс-службы, после совершения преступления подозреваемый с места происшествия скрылся, однако был оперативно задержан. В настоящее время решается вопрос о заключении иностранца под стражу.
Местные СМИ сообщают, что пострадавший южно-сахалинец находится в реанимации городской больницы в тяжелом состоянии.
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ПроисшествияЮжно-СахалинскТаджикистанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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