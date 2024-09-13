https://ria.ru/20240913/delo-1972414023.html

В Южно-Сахалинске завели дело после наезда на пешехода

В Южно-Сахалинске завели дело после наезда на пешехода - РИА Новости, 13.09.2024

В Южно-Сахалинске завели дело после наезда на пешехода

Уголовное дело возбуждено на 28-летнего гражданина Таджикистана, который на автомобиле переехал жителя Южно-Сахалинска, сообщает следственное управления СК РФ... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T03:51

2024-09-13T03:51

2024-09-13T03:51

происшествия

южно-сахалинск

таджикистан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на 28-летнего гражданина Таджикистана, который на автомобиле переехал жителя Южно-Сахалинска, сообщает следственное управления СК РФ по Сахалинской области. "Следственным отделом по города Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по сообщению о наезде водителя автомобиля на жителя областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - отмечается в сообщении ведомства. По версии следствия, вечером 11 сентября на парковке торгового центра в Южно-Сахалинске между жителем областного центра и подозреваемым произошел словесный конфликт. После чего гражданин Таджикистана на своем автомобиле сбил горожанина с ног, а затем переехал его. Пострадавший был госпитализирован с множественными переломами. По данным пресс-службы, после совершения преступления подозреваемый с места происшествия скрылся, однако был оперативно задержан. В настоящее время решается вопрос о заключении иностранца под стражу. Местные СМИ сообщают, что пострадавший южно-сахалинец находится в реанимации городской больницы в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20240913/sledstvie-1972412861.html

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южно-сахалинск

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происшествия, южно-сахалинск, таджикистан, россия, следственный комитет россии (ск рф)