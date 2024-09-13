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Давыдова назначили министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК - РИА Новости, 13.09.2024
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09:31 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/davydov-1972436875.html
Давыдова назначили министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК
Давыдова назначили министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК - РИА Новости, 13.09.2024
Давыдова назначили министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК
Министром по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии назначен Руслан Давыдов, занимавший должность врио главы Федеральной таможенной... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T09:31
2024-09-13T09:31
справки
россия
руслан давыдов
евразийская экономическая комиссия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министром по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии назначен Руслан Давыдов, занимавший должность врио главы Федеральной таможенной службы РФ, сообщает пресс-служба ЕЭК. "Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 сентября Давыдов Руслан Валентинович назначен министром по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что Давыдов имеет богатый дипломатический опыт. В таможенных органах работает с 2008 года, более 10 лет был заместителем, первым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы. С февраля 2023 года по май 2024 года был временно исполняющий обязанности главы ФТС России. Представлял интересы Российской Федерации во Всемирной таможенной организации (ВТамО). С 2014 года по 2016 год был главой комитета по аудиту Совета ВТамО, с 2016 года по 2017 год – председателем Совета ВТамО, с 2017 года по 2019 год – вице-председателе Совета ВТамО.
https://radiosputnik.ru/20240820/1967364225.html
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справки, россия, руслан давыдов, евразийская экономическая комиссия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Справки, Россия, Руслан Давыдов, Евразийская экономическая комиссия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Давыдова назначили министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК

Врио главы ФТС Давыдова назначили министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРуслан Давыдов
Руслан Давыдов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руслан Давыдов . Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министром по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии назначен Руслан Давыдов, занимавший должность врио главы Федеральной таможенной службы РФ, сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 сентября Давыдов Руслан Валентинович назначен министром по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии", - говорится в сообщении.
Место Евразийского экономического союза в современном мире - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Место Евразийского экономического союза в современном мире
20 августа, 16:33
В пресс-службе отметили, что Давыдов имеет богатый дипломатический опыт. В таможенных органах работает с 2008 года, более 10 лет был заместителем, первым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы. С февраля 2023 года по май 2024 года был временно исполняющий обязанности главы ФТС России.
Представлял интересы Российской Федерации во Всемирной таможенной организации (ВТамО). С 2014 года по 2016 год был главой комитета по аудиту Совета ВТамО, с 2016 года по 2017 год – председателем Совета ВТамО, с 2017 года по 2019 год – вице-председателе Совета ВТамО.
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СправкиРоссияРуслан ДавыдовЕвразийская экономическая комиссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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