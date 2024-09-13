https://ria.ru/20240913/davydov-1972436875.html

Давыдова назначили министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК

Давыдова назначили министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК - РИА Новости, 13.09.2024

Давыдова назначили министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК

Министром по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии назначен Руслан Давыдов, занимавший должность врио главы Федеральной таможенной... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T09:31

2024-09-13T09:31

2024-09-13T09:31

справки

россия

руслан давыдов

евразийская экономическая комиссия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министром по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии назначен Руслан Давыдов, занимавший должность врио главы Федеральной таможенной службы РФ, сообщает пресс-служба ЕЭК. "Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 сентября Давыдов Руслан Валентинович назначен министром по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что Давыдов имеет богатый дипломатический опыт. В таможенных органах работает с 2008 года, более 10 лет был заместителем, первым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы. С февраля 2023 года по май 2024 года был временно исполняющий обязанности главы ФТС России. Представлял интересы Российской Федерации во Всемирной таможенной организации (ВТамО). С 2014 года по 2016 год был главой комитета по аудиту Совета ВТамО, с 2016 года по 2017 год – председателем Совета ВТамО, с 2017 года по 2019 год – вице-председателе Совета ВТамО.

https://radiosputnik.ru/20240820/1967364225.html

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справки, россия, руслан давыдов, евразийская экономическая комиссия, федеральная таможенная служба (фтс россии)