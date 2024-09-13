https://ria.ru/20240913/chernyshenko-1972526005.html
Москва и Минск совместно борются с информационной войной, заявил Чернышенко
Москва и Минск совместно борются с информационной войной, заявил Чернышенко - РИА Новости, 13.09.2024
Москва и Минск совместно борются с информационной войной, заявил Чернышенко
Россия и Белоруссия вместе противодействуют полномасштабной информационной войне, цель которой внести в общество раскол и подорвать доверие к власти, заявил... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:41
2024-09-13T14:41
2024-09-13T16:02
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СМОЛЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия вместе противодействуют полномасштабной информационной войне, цель которой внести в общество раскол и подорвать доверие к власти, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Сегодня, когда против нас ведут полномасштабную информационную войну, пытаются раскачать изнутри, внести в общество раскол, подорвать доверие к власти, очень важно уметь грамотно защищать национальные интересы, традиционные ценности, историческую память. Эту важнейшую государственную задачу мы решаем вместе с братским белорусским народом", - сказал Чернышенко на форуме молодых историков Союзного государства, который проходит в рамках XVII фестиваля "Молодежь – за Союзное государство". Вице-премьер отметил, что отношения между Россией и Белоруссией всегда носили стратегический характер, строились на принципах взаимного уважения и учёта общих интересов. "Сегодня ключевой становится наша способность сообща отстаивать традиционные духовно-нравственные ценности – они у России и Белоруссии едины. Наша общая история демонстрирует немало примеров дружбы и бескорыстной взаимопомощи, стремления действовать вместе ради достижения высших целей", - рассказал Чернышенко. Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" ежегодно проходит по инициативе депутатов Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Содействие в его подготовке и проведении оказывает администрация Смоленской области. Мероприятие проводится в целях воспитания и гражданского становления молодежи России и Белоруссии, сохранения и развития культурного потенциала, содействия реализации творческих способностей и гармоничного развития личности, выявления и поддержки одаренных творческих людей. Фестиваль стал эффективной социально-культурной площадкой для молодых людей, способствующей сближению молодежи двух стран.
https://ria.ru/20240911/smi-1972185301.html
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Союзное государство, Россия, Белоруссия, Смоленская область, Дмитрий Чернышенко, В мире
Москва и Минск совместно борются с информационной войной, заявил Чернышенко
Чернышенко: Россия и Белоруссия вместе противодействуют информационной войне
СМОЛЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия вместе противодействуют полномасштабной информационной войне, цель которой внести в общество раскол и подорвать доверие к власти, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Сегодня, когда против нас ведут полномасштабную информационную войну, пытаются раскачать изнутри, внести в общество раскол, подорвать доверие к власти, очень важно уметь грамотно защищать национальные интересы, традиционные ценности, историческую память. Эту важнейшую государственную задачу мы решаем вместе с братским белорусским народом", - сказал Чернышенко на форуме молодых историков Союзного государства, который проходит в рамках XVII фестиваля "Молодежь – за Союзное государство
".
Вице-премьер отметил, что отношения между Россией и Белоруссией всегда носили стратегический характер, строились на принципах взаимного уважения и учёта общих интересов. "Сегодня ключевой становится наша способность сообща отстаивать традиционные духовно-нравственные ценности – они у России и Белоруссии едины. Наша общая история демонстрирует немало примеров дружбы и бескорыстной взаимопомощи, стремления действовать вместе ради достижения высших целей", - рассказал Чернышенко.
Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" ежегодно проходит по инициативе депутатов Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Содействие в его подготовке и проведении оказывает администрация Смоленской области
.
Мероприятие проводится в целях воспитания и гражданского становления молодежи России и Белоруссии, сохранения и развития культурного потенциала, содействия реализации творческих способностей и гармоничного развития личности, выявления и поддержки одаренных творческих людей.
Фестиваль стал эффективной социально-культурной площадкой для молодых людей, способствующей сближению молодежи двух стран.