https://ria.ru/20240913/bronshteyn-1972597612.html

Бывшему зампреду правительства Подмосковья грозит до 15 лет колонии

Бывшему зампреду правительства Подмосковья грозит до 15 лет колонии - РИА Новости, 13.09.2024

Бывшему зампреду правительства Подмосковья грозит до 15 лет колонии

Бывшему первому зампреду правительства Подмосковья Илье Бронштейну по делу о взяточничестве грозит до 15 лет колонии. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T18:53

2024-09-13T18:53

2024-09-13T18:53

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москва

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Бывшему первому зампреду правительства Подмосковья Илье Бронштейну по делу о взяточничестве грозит до 15 лет колонии. Как сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы, ему предъявлено официальное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки). Суд отправил его в СИЗО. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штраф до семидесятикратной суммы взятки. Помимо этого, в случае обвинительного приговора, суд может запретить ему в будущем занимать должности на госслужбе. Также следствие имеет право просить о наложении ареста на его имущество, а затем и добиваться его конфискации в пользу государства. По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе. Предполагаемый посредник, ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский, уже арестован Тверским райсудом. О назначении Бронштейна первым заместителем председателя правительства Подмосковья Мособлдума сообщила 12 апреля. А уже в конце августа губернатор Андрей Воробьев отправил его в отставку "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий". До этого Бронштейн занимал должность министра образования региона.

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https://ria.ru/20240912/vina-1972397022.html

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московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев, московская областная дума, россия