https://ria.ru/20240913/bronshteyn-1972597612.html
Бывшему зампреду правительства Подмосковья грозит до 15 лет колонии
Бывшему зампреду правительства Подмосковья грозит до 15 лет колонии - РИА Новости, 13.09.2024
Бывшему зампреду правительства Подмосковья грозит до 15 лет колонии
Бывшему первому зампреду правительства Подмосковья Илье Бронштейну по делу о взяточничестве грозит до 15 лет колонии. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:53
2024-09-13T18:53
2024-09-13T18:53
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Бывшему первому зампреду правительства Подмосковья Илье Бронштейну по делу о взяточничестве грозит до 15 лет колонии. Как сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы, ему предъявлено официальное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки). Суд отправил его в СИЗО. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штраф до семидесятикратной суммы взятки. Помимо этого, в случае обвинительного приговора, суд может запретить ему в будущем занимать должности на госслужбе. Также следствие имеет право просить о наложении ареста на его имущество, а затем и добиваться его конфискации в пользу государства. По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе. Предполагаемый посредник, ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский, уже арестован Тверским райсудом. О назначении Бронштейна первым заместителем председателя правительства Подмосковья Мособлдума сообщила 12 апреля. А уже в конце августа губернатор Андрей Воробьев отправил его в отставку "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий". До этого Бронштейн занимал должность министра образования региона.
https://ria.ru/20240913/lubskoy-1972554559.html
https://ria.ru/20240912/vina-1972397022.html
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев, московская областная дума, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Андрей Воробьев, Московская областная дума, Россия
Бывшему зампреду правительства Подмосковья грозит до 15 лет колонии
Бывшему зампреду правительства Подмосковья Бронштейну грозит до 15 лет колонии
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Бывшему первому зампреду правительства Подмосковья Илье Бронштейну по делу о взяточничестве грозит до 15 лет колонии.
Как сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы
, ему предъявлено официальное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ
(Получение взятки). Суд отправил его в СИЗО.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штраф до семидесятикратной суммы взятки. Помимо этого, в случае обвинительного приговора, суд может запретить ему в будущем занимать должности на госслужбе.
Также следствие имеет право просить о наложении ареста на его имущество, а затем и добиваться его конфискации в пользу государства.
По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.
Предполагаемый посредник, ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский, уже арестован Тверским райсудом.
О назначении Бронштейна первым заместителем председателя правительства Подмосковья Мособлдума
сообщила 12 апреля. А уже в конце августа губернатор Андрей Воробьев
отправил его в отставку "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий".
До этого Бронштейн занимал должность министра образования региона.