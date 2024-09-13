https://ria.ru/20240913/britaniya-1972427295.html

ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России

ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России - РИА Новости, 13.09.2024

ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России

Одно из подразделений МИД Великобритании после начала специальной военной операции превратилось в спецслужбу, координирующую усилия по нанесению стратегического РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:48

2024-09-13T07:48

2024-09-13T12:09

в мире

великобритания

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Одно из подразделений МИД Великобритании после начала специальной военной операции превратилось в спецслужбу, координирующую усилия по нанесению стратегического поражения России, сообщила ФСБ со ссылкой на полученные документы."В Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, преобразованный после начала СВО на Украине в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение нашей стране стратегического поражения", — отмечает ФСБ.В свою очередь, МИД прекратил аккредитацию шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании, которых направили в Москву по линии указанного директората. В их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы.В ФСБ подчеркнули, что будут добиваться досрочного прекращения командировок тех британских дипломатов, которых заподозрят в аналогичной деятельности.Кого лишили аккредитацииТелеканал "Россия 24" перечислил имена лишенных аккредитации дипломатов:Как рассказал в эфире телеканала оперативный сотрудник ФСБ, эти дипломаты, в частности, посещали собрания НКО-иноагентов, зачастую с риском для собственного здоровья."Честно говоря, мы устали терпеть этот цирк в виде пробежек по Третьему кольцу в дождь через всю Москву и лесопарки, однодневные визиты в соседние со столицей города с целью посидеть несколько часов на скамейке в лютый мороз. Или многократные смены общественного транспорта и такси с целью скрыть от органов безопасности посещение какого-нибудь слета НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов", — сказал оперативник.Он отметил, что Лондон засылает в Россию разведчиков под видом дипломатов, а для прикрытия использует малолетних детей.По словам оперативника, новая структура Foreign Office стала координационным центром по дестабилизации мировой обстановки посредством затягивания в глобальный конфликт всех ведущих мировых игроков.Это не первый случай, когда ФСБ вскрывает факты разведывательно-подрывной работы британцев в России. Так, в феврале спецслужба установила, что "Британский cовет" занимался разведкой для киевского режима в Херсонской области. В частности, для этого использовали живущих в Великобритании украинских беженцев. Официально "Британский совет" называет своей целью развитие сотрудничества между Великобританией и другими странами в области образования, культуры и искусства, но на деле это лишь прикрытие для британских спецслужб, подчеркнули в ФСБ.

https://ria.ru/20240912/eskalatsiya-1972389052.html

https://ria.ru/20240913/zakharova-1972431012.html

https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html

https://ria.ru/20240829/britaniya-1969041033.html

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в мире, великобритания, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)