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ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России - РИА Новости, 13.09.2024
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07:48 13.09.2024 (обновлено: 12:09 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/britaniya-1972427295.html
ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России
ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России - РИА Новости, 13.09.2024
ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России
Одно из подразделений МИД Великобритании после начала специальной военной операции превратилось в спецслужбу, координирующую усилия по нанесению стратегического РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:48
2024-09-13T12:09
в мире
великобритания
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Одно из подразделений МИД Великобритании после начала специальной военной операции превратилось в спецслужбу, координирующую усилия по нанесению стратегического поражения России, сообщила ФСБ со ссылкой на полученные документы.&quot;В Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, преобразованный после начала СВО на Украине в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение нашей стране стратегического поражения&quot;, — отмечает ФСБ.В свою очередь, МИД прекратил аккредитацию шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании, которых направили в Москву по линии указанного директората. В их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы.В ФСБ подчеркнули, что будут добиваться досрочного прекращения командировок тех британских дипломатов, которых заподозрят в аналогичной деятельности.Кого лишили аккредитацииТелеканал "Россия 24" перечислил имена лишенных аккредитации дипломатов:Как рассказал в эфире телеканала оперативный сотрудник ФСБ, эти дипломаты, в частности, посещали собрания НКО-иноагентов, зачастую с риском для собственного здоровья."Честно говоря, мы устали терпеть этот цирк в виде пробежек по Третьему кольцу в дождь через всю Москву и лесопарки, однодневные визиты в соседние со столицей города с целью посидеть несколько часов на скамейке в лютый мороз. Или многократные смены общественного транспорта и такси с целью скрыть от органов безопасности посещение какого-нибудь слета НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов", — сказал оперативник.Он отметил, что Лондон засылает в Россию разведчиков под видом дипломатов, а для прикрытия использует малолетних детей.По словам оперативника, новая структура Foreign Office стала координационным центром по дестабилизации мировой обстановки посредством затягивания в глобальный конфликт всех ведущих мировых игроков.Это не первый случай, когда ФСБ вскрывает факты разведывательно-подрывной работы британцев в России. Так, в феврале спецслужба установила, что "Британский cовет" занимался разведкой для киевского режима в Херсонской области. В частности, для этого использовали живущих в Великобритании украинских беженцев. Официально "Британский совет" называет своей целью развитие сотрудничества между Великобританией и другими странами в области образования, культуры и искусства, но на деле это лишь прикрытие для британских спецслужб, подчеркнули в ФСБ.
https://ria.ru/20240912/eskalatsiya-1972389052.html
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в мире, великобритания, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Великобритания, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России

ФСБ: директорат МИД Британии превратили в спецслужбу для нанесения поражения РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание посольства Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве
Здание посольства Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание посольства Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Одно из подразделений МИД Великобритании после начала специальной военной операции превратилось в спецслужбу, координирующую усилия по нанесению стратегического поражения России, сообщила ФСБ со ссылкой на полученные документы.
«

"В Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, преобразованный после начала СВО на Украине в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение нашей стране стратегического поражения", — отмечает ФСБ.

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В свою очередь, МИД прекратил аккредитацию шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании, которых направили в Москву по линии указанного директората.
В их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы.
В ФСБ подчеркнули, что будут добиваться досрочного прекращения командировок тех британских дипломатов, которых заподозрят в аналогичной деятельности.
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Кого лишили аккредитации

Телеканал "Россия 24" перечислил имена лишенных аккредитации дипломатов:
  1. 1.
    Джессика Дейвенпорт;
  2. 2.
    Каллум Эндрю Дафф;
  3. 3.
    Грейс Элвин;
  4. 4.
    Кэтрин МакДоннелл;
  5. 5.
    Блейк Патель;
  6. 6.
    Томас Джон Хиксон Стевинет.
© ФСБ РоссииБританские дипломаты, которых ФСБ обвинила в разведывательно-подрывной работе
Британские дипломаты, которых ФСБ обвинила в разведывательно-подрывной работе - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© ФСБ России
Британские дипломаты, которых ФСБ обвинила в разведывательно-подрывной работе
Как рассказал в эфире телеканала оперативный сотрудник ФСБ, эти дипломаты, в частности, посещали собрания НКО-иноагентов, зачастую с риском для собственного здоровья.
«
"Честно говоря, мы устали терпеть этот цирк в виде пробежек по Третьему кольцу в дождь через всю Москву и лесопарки, однодневные визиты в соседние со столицей города с целью посидеть несколько часов на скамейке в лютый мороз. Или многократные смены общественного транспорта и такси с целью скрыть от органов безопасности посещение какого-нибудь слета НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов", — сказал оперативник.
Он отметил, что Лондон засылает в Россию разведчиков под видом дипломатов, а для прикрытия использует малолетних детей.
По словам оперативника, новая структура Foreign Office стала координационным центром по дестабилизации мировой обстановки посредством затягивания в глобальный конфликт всех ведущих мировых игроков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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Это не первый случай, когда ФСБ вскрывает факты разведывательно-подрывной работы британцев в России. Так, в феврале спецслужба установила, что "Британский cовет" занимался разведкой для киевского режима в Херсонской области. В частности, для этого использовали живущих в Великобритании украинских беженцев.
Официально "Британский совет" называет своей целью развитие сотрудничества между Великобританией и другими странами в области образования, культуры и искусства, но на деле это лишь прикрытие для британских спецслужб, подчеркнули в ФСБ.
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