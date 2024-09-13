https://ria.ru/20240913/britanija-1972569820.html
В Британии некоторые досрочно освобожденные заключенные вернулись в тюрьмы
В Британии некоторые досрочно освобожденные заключенные вернулись в тюрьмы - РИА Новости, 13.09.2024
В Британии некоторые досрочно освобожденные заключенные вернулись в тюрьмы
Некоторые заключенные, досрочно вышедшие на свободу в Великобритании в начале этой недели из-за переполненности тюрем, были возвращены в места лишения свободы,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:25
2024-09-13T17:25
2024-09-13T17:25
в мире
великобритания
англия
уэльс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151640/04/1516400457_0:288:5472:3366_1920x0_80_0_0_9ed6b25d0ae1fa0e3fdfb2274c394477.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Некоторые заключенные, досрочно вышедшие на свободу в Великобритании в начале этой недели из-за переполненности тюрем, были возвращены в места лишения свободы, сообщает издание Telegraph. Во вторник более 1700 заключенных начали отпускать досрочно в Великобритании для освобождения мест в сильно переполненных тюрьмах. Как информирует издание, возле некоторых тюрем царила праздничная атмосфера: люди прямо у выхода открывали шампанское или направлялись отмечать освобождение кружкой пива в пабе. Многие благодарили премьер-министра лично, в то время как некоторые недавно освободившиеся заключенные выражали обеспокоенность тем, что им негде жить. "Некоторые из заключенных, вышедших на свободу ранее на этой неделе, были возвращены в тюрьмы всего спустя несколько дней после их освобождения", - пишет издание. Ранее издание Daily Mail сообщало, что чиновники и сотрудники тюрем в Британии скептически относятся к досрочному освобождению почти двух тысяч заключенных из-за переполненности тюрем, полагая, что они будут совершать больше преступлений, а также со временем половина из них снова окажется за решеткой. Как ранее сообщал британский телеканал Sky News, заключенные освобождаются после отбывания 40% срока наказания. До этого они могли автоматически выйти на свободу досрочно только по прошествии половины срока. Действие схемы не распространялось и не будет распространяться на осужденных за сексуальные преступления, преступления, связанные с терроризмом и национальной безопасностью, за многие правонарушения, связанные с домашним насилием, а также за тяжкие насильственные преступления с приговором более чем в четыре года. Число заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных с 2011 года значений после прошедших в стране антииммигрантских беспорядков. На настоящий момент около 89 тысяч человек отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях этих регионов. В августе пенитенциарная службы Британии сообщила о применении в ряде регионов Англии механизма по отложенному рассмотрению судами дел во избежание перегруженности тюрем. В рамках схемы правонарушители будут направляться в суд только при условии, что в тюрьме для них имеется место. В противном случае они будут ожидать суда под стражей в полицейских участках. До этого минюст Британии также объявил новые меры по снижению нагрузки на места лишения свободы, в частности, путем сокращения срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение для некоторых заключенных. Как сообщали в ведомстве, с начала 2023 года мужские тюрьмы регулярно заполнены на 99%.
https://ria.ru/20240819/mask-1966903261.html
https://ria.ru/20240808/protests-1964735863.html
великобритания
англия
уэльс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151640/04/1516400457_314:0:5178:3648_1920x0_80_0_0_a53a25f30ffded225c7befec0060563d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, англия, уэльс
В мире, Великобритания, Англия, Уэльс
В Британии некоторые досрочно освобожденные заключенные вернулись в тюрьмы
Telegraph: некоторые досрочно вышедшие в Британии заключенные вернулись в тюрьмы
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Некоторые заключенные, досрочно вышедшие на свободу в Великобритании в начале этой недели из-за переполненности тюрем, были возвращены в места лишения свободы, сообщает издание Telegraph
.
Во вторник более 1700 заключенных начали отпускать досрочно в Великобритании для освобождения мест в сильно переполненных тюрьмах. Как информирует издание, возле некоторых тюрем царила праздничная атмосфера: люди прямо у выхода открывали шампанское или направлялись отмечать освобождение кружкой пива в пабе. Многие благодарили премьер-министра лично, в то время как некоторые недавно освободившиеся заключенные выражали обеспокоенность тем, что им негде жить.
"Некоторые из заключенных, вышедших на свободу ранее на этой неделе, были возвращены в тюрьмы всего спустя несколько дней после их освобождения", - пишет издание.
Ранее издание Daily Mail сообщало, что чиновники и сотрудники тюрем в Британии скептически относятся к досрочному освобождению почти двух тысяч заключенных из-за переполненности тюрем, полагая, что они будут совершать больше преступлений, а также со временем половина из них снова окажется за решеткой.
Как ранее сообщал британский телеканал Sky News, заключенные освобождаются после отбывания 40% срока наказания. До этого они могли автоматически выйти на свободу досрочно только по прошествии половины срока. Действие схемы не распространялось и не будет распространяться на осужденных за сексуальные преступления, преступления, связанные с терроризмом и национальной безопасностью, за многие правонарушения, связанные с домашним насилием, а также за тяжкие насильственные преступления с приговором более чем в четыре года.
Число заключенных в тюрьмах Англии
и Уэльса
достигло рекордных с 2011 года значений после прошедших в стране антииммигрантских беспорядков. На настоящий момент около 89 тысяч человек отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях этих регионов. В августе пенитенциарная службы Британии сообщила о применении в ряде регионов Англии механизма по отложенному рассмотрению судами дел во избежание перегруженности тюрем. В рамках схемы правонарушители будут направляться в суд только при условии, что в тюрьме для них имеется место. В противном случае они будут ожидать суда под стражей в полицейских участках. До этого минюст Британии также объявил новые меры по снижению нагрузки на места лишения свободы, в частности, путем сокращения срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение для некоторых заключенных. Как сообщали в ведомстве, с начала 2023 года мужские тюрьмы регулярно заполнены на 99%.