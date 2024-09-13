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В Британии некоторые досрочно освобожденные заключенные вернулись в тюрьмы - РИА Новости, 13.09.2024
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17:25 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/britanija-1972569820.html
В Британии некоторые досрочно освобожденные заключенные вернулись в тюрьмы
В Британии некоторые досрочно освобожденные заключенные вернулись в тюрьмы - РИА Новости, 13.09.2024
В Британии некоторые досрочно освобожденные заключенные вернулись в тюрьмы
Некоторые заключенные, досрочно вышедшие на свободу в Великобритании в начале этой недели из-за переполненности тюрем, были возвращены в места лишения свободы,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:25
2024-09-13T17:25
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Некоторые заключенные, досрочно вышедшие на свободу в Великобритании в начале этой недели из-за переполненности тюрем, были возвращены в места лишения свободы, сообщает издание Telegraph. Во вторник более 1700 заключенных начали отпускать досрочно в Великобритании для освобождения мест в сильно переполненных тюрьмах. Как информирует издание, возле некоторых тюрем царила праздничная атмосфера: люди прямо у выхода открывали шампанское или направлялись отмечать освобождение кружкой пива в пабе. Многие благодарили премьер-министра лично, в то время как некоторые недавно освободившиеся заключенные выражали обеспокоенность тем, что им негде жить. "Некоторые из заключенных, вышедших на свободу ранее на этой неделе, были возвращены в тюрьмы всего спустя несколько дней после их освобождения", - пишет издание. Ранее издание Daily Mail сообщало, что чиновники и сотрудники тюрем в Британии скептически относятся к досрочному освобождению почти двух тысяч заключенных из-за переполненности тюрем, полагая, что они будут совершать больше преступлений, а также со временем половина из них снова окажется за решеткой. Как ранее сообщал британский телеканал Sky News, заключенные освобождаются после отбывания 40% срока наказания. До этого они могли автоматически выйти на свободу досрочно только по прошествии половины срока. Действие схемы не распространялось и не будет распространяться на осужденных за сексуальные преступления, преступления, связанные с терроризмом и национальной безопасностью, за многие правонарушения, связанные с домашним насилием, а также за тяжкие насильственные преступления с приговором более чем в четыре года. Число заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных с 2011 года значений после прошедших в стране антииммигрантских беспорядков. На настоящий момент около 89 тысяч человек отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях этих регионов. В августе пенитенциарная службы Британии сообщила о применении в ряде регионов Англии механизма по отложенному рассмотрению судами дел во избежание перегруженности тюрем. В рамках схемы правонарушители будут направляться в суд только при условии, что в тюрьме для них имеется место. В противном случае они будут ожидать суда под стражей в полицейских участках. До этого минюст Британии также объявил новые меры по снижению нагрузки на места лишения свободы, в частности, путем сокращения срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение для некоторых заключенных. Как сообщали в ведомстве, с начала 2023 года мужские тюрьмы регулярно заполнены на 99%.
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в мире, великобритания, англия, уэльс
В мире, Великобритания, Англия, Уэльс
В Британии некоторые досрочно освобожденные заключенные вернулись в тюрьмы

Telegraph: некоторые досрочно вышедшие в Британии заключенные вернулись в тюрьмы

© AP Photo / Matt DunhamСотрудники британской полиции
Сотрудники британской полиции - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Сотрудники британской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Некоторые заключенные, досрочно вышедшие на свободу в Великобритании в начале этой недели из-за переполненности тюрем, были возвращены в места лишения свободы, сообщает издание Telegraph.
Во вторник более 1700 заключенных начали отпускать досрочно в Великобритании для освобождения мест в сильно переполненных тюрьмах. Как информирует издание, возле некоторых тюрем царила праздничная атмосфера: люди прямо у выхода открывали шампанское или направлялись отмечать освобождение кружкой пива в пабе. Многие благодарили премьер-министра лично, в то время как некоторые недавно освободившиеся заключенные выражали обеспокоенность тем, что им негде жить.
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"Некоторые из заключенных, вышедших на свободу ранее на этой неделе, были возвращены в тюрьмы всего спустя несколько дней после их освобождения", - пишет издание.
Ранее издание Daily Mail сообщало, что чиновники и сотрудники тюрем в Британии скептически относятся к досрочному освобождению почти двух тысяч заключенных из-за переполненности тюрем, полагая, что они будут совершать больше преступлений, а также со временем половина из них снова окажется за решеткой.
Как ранее сообщал британский телеканал Sky News, заключенные освобождаются после отбывания 40% срока наказания. До этого они могли автоматически выйти на свободу досрочно только по прошествии половины срока. Действие схемы не распространялось и не будет распространяться на осужденных за сексуальные преступления, преступления, связанные с терроризмом и национальной безопасностью, за многие правонарушения, связанные с домашним насилием, а также за тяжкие насильственные преступления с приговором более чем в четыре года.
Число заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных с 2011 года значений после прошедших в стране антииммигрантских беспорядков. На настоящий момент около 89 тысяч человек отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях этих регионов. В августе пенитенциарная службы Британии сообщила о применении в ряде регионов Англии механизма по отложенному рассмотрению судами дел во избежание перегруженности тюрем. В рамках схемы правонарушители будут направляться в суд только при условии, что в тюрьме для них имеется место. В противном случае они будут ожидать суда под стражей в полицейских участках. До этого минюст Британии также объявил новые меры по снижению нагрузки на места лишения свободы, в частности, путем сокращения срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение для некоторых заключенных. Как сообщали в ведомстве, с начала 2023 года мужские тюрьмы регулярно заполнены на 99%.
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