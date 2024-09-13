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Российские техники отметили высокую уязвимость американской БМП Bradley - РИА Новости, 13.09.2024
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05:18 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/bradley-1972418360.html
Российские техники отметили высокую уязвимость американской БМП Bradley
Российские техники отметили высокую уязвимость американской БМП Bradley - РИА Новости, 13.09.2024
Российские техники отметили высокую уязвимость американской БМП Bradley
Российские техники отмечают высокую уязвимость американской БПМ Bradley из-за большого числа автоматизированных систем управления (АСУ) в этой БМП, рассказал... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:18
2024-09-13T05:18
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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Российские техники отмечают высокую уязвимость американской БПМ Bradley из-за большого числа автоматизированных систем управления (АСУ) в этой БМП, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Чуваш". Ранее бойцы группировки войск "Центр" эвакуировали с авдеевского направления практически неповрежденную БМП Bradley американского производства. "Здесь есть гидравлический насос открывания задней аппарели... если перебить гидравлические шланги и электропроводку, то десант не сможет эвакуироваться. Для нас плюс, что много автоматики, а для экипажа - минус", - рассказал "Чуваш". По словам его сослуживца с позывным "Двинской", принимавшего участие в восстановлении БМП, при повреждении электрооборудования машина выходит из строя. "Двигатель, коробка управляются бортовой системой, компьютером, и при малейшем повреждении электрооборудования машина уже дальше не может ехать и двигаться, то есть это уже большой минус", - рассказал "Двинской" РИА Новости.
https://ria.ru/20240912/ssha-1972311217.html
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украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Российские техники отметили высокую уязвимость американской БМП Bradley

Боец: автоматика делает БМП Bradley уязвимой в реальных боевых действиях

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации
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Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Российские техники отмечают высокую уязвимость американской БПМ Bradley из-за большого числа автоматизированных систем управления (АСУ) в этой БМП, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Чуваш".
Ранее бойцы группировки войск "Центр" эвакуировали с авдеевского направления практически неповрежденную БМП Bradley американского производства.
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"Здесь есть гидравлический насос открывания задней аппарели... если перебить гидравлические шланги и электропроводку, то десант не сможет эвакуироваться. Для нас плюс, что много автоматики, а для экипажа - минус", - рассказал "Чуваш".
По словам его сослуживца с позывным "Двинской", принимавшего участие в восстановлении БМП, при повреждении электрооборудования машина выходит из строя.
"Двигатель, коробка управляются бортовой системой, компьютером, и при малейшем повреждении электрооборудования машина уже дальше не может ехать и двигаться, то есть это уже большой минус", - рассказал "Двинской" РИА Новости.
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