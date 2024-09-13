https://ria.ru/20240913/bradley-1972418360.html
Российские техники отметили высокую уязвимость американской БМП Bradley
Российские техники отметили высокую уязвимость американской БМП Bradley - РИА Новости, 13.09.2024
Российские техники отметили высокую уязвимость американской БМП Bradley
Российские техники отмечают высокую уязвимость американской БПМ Bradley из-за большого числа автоматизированных систем управления (АСУ) в этой БМП, рассказал... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:18
2024-09-13T05:18
2024-09-13T05:18
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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Российские техники отмечают высокую уязвимость американской БПМ Bradley из-за большого числа автоматизированных систем управления (АСУ) в этой БМП, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Чуваш". Ранее бойцы группировки войск "Центр" эвакуировали с авдеевского направления практически неповрежденную БМП Bradley американского производства. "Здесь есть гидравлический насос открывания задней аппарели... если перебить гидравлические шланги и электропроводку, то десант не сможет эвакуироваться. Для нас плюс, что много автоматики, а для экипажа - минус", - рассказал "Чуваш". По словам его сослуживца с позывным "Двинской", принимавшего участие в восстановлении БМП, при повреждении электрооборудования машина выходит из строя. "Двигатель, коробка управляются бортовой системой, компьютером, и при малейшем повреждении электрооборудования машина уже дальше не может ехать и двигаться, то есть это уже большой минус", - рассказал "Двинской" РИА Новости.
https://ria.ru/20240912/ssha-1972311217.html
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Российские техники отметили высокую уязвимость американской БМП Bradley
Боец: автоматика делает БМП Bradley уязвимой в реальных боевых действиях
ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Российские техники отмечают высокую уязвимость американской БПМ Bradley из-за большого числа автоматизированных систем управления (АСУ) в этой БМП, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Чуваш".
Ранее бойцы группировки войск "Центр" эвакуировали с авдеевского направления практически неповрежденную БМП Bradley американского производства.
"Здесь есть гидравлический насос открывания задней аппарели... если перебить гидравлические шланги и электропроводку, то десант не сможет эвакуироваться. Для нас плюс, что много автоматики, а для экипажа - минус", - рассказал "Чуваш".
По словам его сослуживца с позывным "Двинской", принимавшего участие в восстановлении БМП, при повреждении электрооборудования машина выходит из строя.
"Двигатель, коробка управляются бортовой системой, компьютером, и при малейшем повреждении электрооборудования машина уже дальше не может ехать и двигаться, то есть это уже большой минус", - рассказал "Двинской" РИА Новости.