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На Западе раскрыли истинный "план победы" Зеленского - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 13.09.2024 (обновлено: 16:44 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/bouz-1972493521.html
На Западе раскрыли истинный "план победы" Зеленского
На Западе раскрыли истинный "план победы" Зеленского - РИА Новости, 13.09.2024
На Западе раскрыли истинный "план победы" Зеленского
Теперь кажется очевидным, что "план победы" Зеленского заключается в том, чтобы проиграть", — говорится в публикации. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:07
2024-09-13T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Действия главы киевского режима Владимира Зеленского рискуют спровоцировать третью мировую войну, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. "Теперь кажется очевидным, что "план победы" Зеленского заключается в том, чтобы проиграть", — говорится в публикации. Он добавил, что Украина должна потерпеть настолько сильное поражение, чтобы ее союзникам не осталось ничего другого, кроме как развязать новую мировую войну для спасения диктатуры Зеленского. Накануне российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз. До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972449252.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
На Западе раскрыли истинный "план победы" Зеленского

Боуз: план Зеленского предполагает поражение, чтобы втянуть Запад в войну

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Действия главы киевского режима Владимира Зеленского рискуют спровоцировать третью мировую войну, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

"Теперь кажется очевидным, что "план победы" Зеленского заключается в том, чтобы проиграть", — говорится в публикации.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
"Чревато". На Западе испугались последствий нового плана против России
Вчера, 10:34
Он добавил, что Украина должна потерпеть настолько сильное поражение, чтобы ее союзникам не осталось ничего другого, кроме как развязать новую мировую войну для спасения диктатуры Зеленского.

Накануне российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.

До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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Вчера, 08:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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