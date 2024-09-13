Президент Болгарии совершил демонстрационный полет на F-16
Радев совершил демонстрационный полет на F-16 в качестве второго пилота
© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель F-16
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель F-16 . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев совершил демонстрационный полет на истребителе F-16 совместно с итальянским пилотом, он длился 40 минут, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Ранее министр обороны Болгарии Атанас Запрянов сообщал, что Болгария получит первые два истребителя F-16 уже этой осенью, но они останутся в США для обучения болгарских специалистов. Также он заявлял, что первые истребители F-16 прибудут в Болгарию в первом квартале 2025 года и смогут участвовать в военном параде 6 мая.
НАТО может привлечь пилотов F-16 в отставке к обучению ВСУ
9 сентября, 17:21
"Этот полет на F-16 вернул меня в 2005 год, когда... мы летали на таком истребителе. Тогда я был командиром авиабазы "Граф-Игнатиево", - приводит радио слова болгарского президента, сказанные им по окончании полета.
По информации БНР, полет продлился 40 минут. Радев исполнял роль второго пилота, истребителем управлял летчик из Италии.
Контракт на приобретение болгарскими властями в США восьми истребителей F-16 Block 70 стоимостью 1,26 миллиарда долларов вступил в силу в июле 2019 года. Согласно графику поставок, Болгария должна получить первый истребитель к середине 2023 года, но из-за пандемии коронавируса эти сроки были сдвинуты на 2025 год.
Американцы недовольны расширением баз, где украинцев учат летать на F-16
11 сентября, 02:54