https://ria.ru/20240913/boeviki-1972436305.html

Среди напавших на Курскую область были боевики "Азова"*, заявил Алаудинов

Среди напавших на Курскую область были боевики "Азова"*, заявил Алаудинов - РИА Новости, 13.09.2024

Среди напавших на Курскую область были боевики "Азова"*, заявил Алаудинов

Боевиков террористических организаций "Азов"* и "Айдар"* фиксировали при нападении ВСУ на Курскую область, часть из них уже уничтожены, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T09:28

2024-09-13T09:28

2024-09-13T09:49

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

апты алаудинов

вооруженные силы рф

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сен - РИА Новости. Боевиков террористических организаций "Азов"* и "Айдар"* фиксировали при нападении ВСУ на Курскую область, часть из них уже уничтожены, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."В первую очередь на нашем направлении мы фиксировали 61-ю бригаду, 80-ю бригаду, 82-ю бригаду, 92-ю бригаду, 95-ю бригаду, представителей "Азова"* фиксировали, ну и "Айдара"* представителей, часть тех, часть тех, мы фиксировали. Часть из них уже уничтожены, есть пленные из этих подразделений тоже", - рассказал Алаудинов.По словам собеседника агентства, в Курскую область были отправлены самые боеспособные бойцы данных подразделений."Можем сказать, что, наверное, на тот момент самые боеспособные и укомплектованные подразделения украинских формирований как раз вот из этих вот перечисленных бригад и состояли", - пояснил Алаудинов.* Террористические организации, запрещенные на территории России

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972343405.html

россия

курская область

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Алаудинов: боевики "Азова" и "Айдара" участвовали в нападении на Курскую область Боевиков запрещенного "Азова" и "Айдара" фиксировали при нападении ВСУ на Курскую область, часть из них уничтожены, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов. 2024-09-13T09:28 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, апты алаудинов, вооруженные силы рф