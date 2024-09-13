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Среди напавших на Курскую область были боевики "Азова"*, заявил Алаудинов - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 13.09.2024 (обновлено: 09:49 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/boeviki-1972436305.html
Среди напавших на Курскую область были боевики "Азова"*, заявил Алаудинов
Среди напавших на Курскую область были боевики "Азова"*, заявил Алаудинов - РИА Новости, 13.09.2024
Среди напавших на Курскую область были боевики "Азова"*, заявил Алаудинов
Боевиков террористических организаций "Азов"* и "Айдар"* фиксировали при нападении ВСУ на Курскую область, часть из них уже уничтожены, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T09:28
2024-09-13T09:49
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
апты алаудинов
вооруженные силы рф
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сен - РИА Новости. Боевиков террористических организаций "Азов"* и "Айдар"* фиксировали при нападении ВСУ на Курскую область, часть из них уже уничтожены, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."В первую очередь на нашем направлении мы фиксировали 61-ю бригаду, 80-ю бригаду, 82-ю бригаду, 92-ю бригаду, 95-ю бригаду, представителей "Азова"* фиксировали, ну и "Айдара"* представителей, часть тех, часть тех, мы фиксировали. Часть из них уже уничтожены, есть пленные из этих подразделений тоже", - рассказал Алаудинов.По словам собеседника агентства, в Курскую область были отправлены самые боеспособные бойцы данных подразделений."Можем сказать, что, наверное, на тот момент самые боеспособные и укомплектованные подразделения украинских формирований как раз вот из этих вот перечисленных бригад и состояли", - пояснил Алаудинов.* Террористические организации, запрещенные на территории России
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972343405.html
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Алаудинов: боевики "Азова" и "Айдара" участвовали в нападении на Курскую область
Боевиков запрещенного "Азова" и "Айдара" фиксировали при нападении ВСУ на Курскую область, часть из них уничтожены, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, апты алаудинов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Апты Алаудинов, Вооруженные силы РФ
Среди напавших на Курскую область были боевики "Азова"*, заявил Алаудинов

Алаудинов: боевики "Азова" и "Айдара" были в числе напавших на Курскую область

Читать ria.ru в
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сен - РИА Новости. Боевиков террористических организаций "Азов"* и "Айдар"* фиксировали при нападении ВСУ на Курскую область, часть из них уже уничтожены, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"В первую очередь на нашем направлении мы фиксировали 61-ю бригаду, 80-ю бригаду, 82-ю бригаду, 92-ю бригаду, 95-ю бригаду, представителей "Азова"* фиксировали, ну и "Айдара"* представителей, часть тех, часть тех, мы фиксировали. Часть из них уже уничтожены, есть пленные из этих подразделений тоже", - рассказал Алаудинов.
По словам собеседника агентства, в Курскую область были отправлены самые боеспособные бойцы данных подразделений.
"Можем сказать, что, наверное, на тот момент самые боеспособные и укомплектованные подразделения украинских формирований как раз вот из этих вот перечисленных бригад и состояли", - пояснил Алаудинов.
* Террористические организации, запрещенные на территории России
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Зеленский назвал уничтожение ВСУ в Курской области украинским планом
12 сентября, 17:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьАпты АлаудиновВооруженные силы РФ
 
 
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