https://ria.ru/20240913/boeviki-1972436305.html
Среди напавших на Курскую область были боевики "Азова"*, заявил Алаудинов
Среди напавших на Курскую область были боевики "Азова"*, заявил Алаудинов - РИА Новости, 13.09.2024
Среди напавших на Курскую область были боевики "Азова"*, заявил Алаудинов
Боевиков террористических организаций "Азов"* и "Айдар"* фиксировали при нападении ВСУ на Курскую область, часть из них уже уничтожены, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T09:28
2024-09-13T09:28
2024-09-13T09:49
специальная военная операция на украине
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курская область
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сен - РИА Новости. Боевиков террористических организаций "Азов"* и "Айдар"* фиксировали при нападении ВСУ на Курскую область, часть из них уже уничтожены, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."В первую очередь на нашем направлении мы фиксировали 61-ю бригаду, 80-ю бригаду, 82-ю бригаду, 92-ю бригаду, 95-ю бригаду, представителей "Азова"* фиксировали, ну и "Айдара"* представителей, часть тех, часть тех, мы фиксировали. Часть из них уже уничтожены, есть пленные из этих подразделений тоже", - рассказал Алаудинов.По словам собеседника агентства, в Курскую область были отправлены самые боеспособные бойцы данных подразделений."Можем сказать, что, наверное, на тот момент самые боеспособные и укомплектованные подразделения украинских формирований как раз вот из этих вот перечисленных бригад и состояли", - пояснил Алаудинов.* Террористические организации, запрещенные на территории России
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972343405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972439211_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_472c9599030e87336c688d3018a1a89c.jpg
Алаудинов: боевики "Азова" и "Айдара" участвовали в нападении на Курскую область
Боевиков запрещенного "Азова" и "Айдара" фиксировали при нападении ВСУ на Курскую область, часть из них уничтожены, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
2024-09-13T09:28
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, апты алаудинов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Апты Алаудинов, Вооруженные силы РФ
Среди напавших на Курскую область были боевики "Азова"*, заявил Алаудинов
Алаудинов: боевики "Азова" и "Айдара" были в числе напавших на Курскую область
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сен - РИА Новости. Боевиков террористических организаций "Азов"* и "Айдар"* фиксировали при нападении ВСУ на Курскую область, часть из них уже уничтожены, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"В первую очередь на нашем направлении мы фиксировали 61-ю бригаду, 80-ю бригаду, 82-ю бригаду, 92-ю бригаду, 95-ю бригаду, представителей "Азова"* фиксировали, ну и "Айдара"* представителей, часть тех, часть тех, мы фиксировали. Часть из них уже уничтожены, есть пленные из этих подразделений тоже", - рассказал Алаудинов.
По словам собеседника агентства, в Курскую область были отправлены самые боеспособные бойцы данных подразделений.
"Можем сказать, что, наверное, на тот момент самые боеспособные и укомплектованные подразделения украинских формирований как раз вот из этих вот перечисленных бригад и состояли", - пояснил Алаудинов.
* Террористические организации, запрещенные на территории России