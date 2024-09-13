https://ria.ru/20240913/blinken-1972615794.html
США объявили о санкциях против трех структур на фоне обвинений в адрес RT
США объявили о санкциях против трех структур на фоне обвинений в адрес RT - РИА Новости, 13.09.2024
США объявили о санкциях против трех структур на фоне обвинений в адрес RT
США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в якобы участии телеканала RT в операциях по вмешательству, заявил госсекретарь США РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T20:47
2024-09-13T20:47
2024-09-13T20:56
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в якобы участии телеканала RT в операциях по вмешательству, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."По результатам этих свидетельств сегодня мы вводим санкции против трех структур и двух человек за скрытые глобальные операции России по влиянию, включая вмешательство в демократию и предстоящие выборы в Молдавии", - сказал Блинкен журналистам.Каких-либо свидетельств и доказательств своих заявлений о якобы имевшем место влиянии и вмешательстве он не привел.
https://ria.ru/20240911/rt-1972175913.html
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США объявили о санкциях против трех структур на фоне обвинений в адрес RT
Блинкен: США вводят санкции против 3 структур и 2 человек на фоне обвинений RT