https://ria.ru/20240913/blinken-1972615794.html

США объявили о санкциях против трех структур на фоне обвинений в адрес RT

США объявили о санкциях против трех структур на фоне обвинений в адрес RT - РИА Новости, 13.09.2024

США объявили о санкциях против трех структур на фоне обвинений в адрес RT

США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в якобы участии телеканала RT в операциях по вмешательству, заявил госсекретарь США РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T20:47

2024-09-13T20:47

2024-09-13T20:56

сша

в мире

энтони блинкен

россия

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в якобы участии телеканала RT в операциях по вмешательству, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."По результатам этих свидетельств сегодня мы вводим санкции против трех структур и двух человек за скрытые глобальные операции России по влиянию, включая вмешательство в демократию и предстоящие выборы в Молдавии", - сказал Блинкен журналистам.Каких-либо свидетельств и доказательств своих заявлений о якобы имевшем место влиянии и вмешательстве он не привел.

https://ria.ru/20240911/rt-1972175913.html

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