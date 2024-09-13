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Во Франции раскрыли, какой "удар" получил Блинкен в Польше - РИА Новости, 13.09.2024
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12:15 13.09.2024 (обновлено: 16:03 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/blinken-1972475131.html
Во Франции раскрыли, какой "удар" получил Блинкен в Польше
Во Франции раскрыли, какой "удар" получил Блинкен в Польше - РИА Новости, 13.09.2024
Во Франции раскрыли, какой "удар" получил Блинкен в Польше
Французский политик Флориан Филиппо поддержал в соцсети X заявление польского евродепутата Гжегожа Брауна с критикой госсекретаря США Энтони Блинкена. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:15
2024-09-13T16:03
в мире
франция
энтони блинкен
варшава
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо поддержал в соцсети X заявление польского евродепутата Гжегожа Брауна с критикой госсекретаря США Энтони Блинкена. &quot;Потрясающе! Молодец польский евродепутат, который сказал: &quot;Блинкен, отправляйся домой. Мы не хотим, чтобы поляки платили и умирали за ваши войны&quot;, — написал он.Филиппо добавил, что хотелось бы, чтобы французские политики имели такое же мужество, но они пресмыкаются. Кроме того, он призывал выйти из НАТО и выбрать мир. Накануне Блинкен прибыл с визитом в Варшаву.
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в мире, франция, энтони блинкен, варшава, нато
В мире, Франция, Энтони Блинкен, Варшава, НАТО
Во Франции раскрыли, какой "удар" получил Блинкен в Польше

Филиппо поддержал польского евродепутата за резкое заявление о Блинкене

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо поддержал в соцсети X заявление польского евродепутата Гжегожа Брауна с критикой госсекретаря США Энтони Блинкена.
«

"Потрясающе! Молодец польский евродепутат, который сказал: "Блинкен, отправляйся домой. Мы не хотим, чтобы поляки платили и умирали за ваши войны", — написал он.

Филиппо добавил, что хотелось бы, чтобы французские политики имели такое же мужество, но они пресмыкаются. Кроме того, он призывал выйти из НАТО и выбрать мир.

Накануне Блинкен прибыл с визитом в Варшаву.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Блинкен заявил о неизбежности вступления Украины в НАТО
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В миреФранцияЭнтони БлинкенВаршаваНАТО
 
 
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