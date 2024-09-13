https://ria.ru/20240913/blinken-1972475131.html
Во Франции раскрыли, какой "удар" получил Блинкен в Польше
Во Франции раскрыли, какой "удар" получил Блинкен в Польше - РИА Новости, 13.09.2024
Во Франции раскрыли, какой "удар" получил Блинкен в Польше
Французский политик Флориан Филиппо поддержал в соцсети X заявление польского евродепутата Гжегожа Брауна с критикой госсекретаря США Энтони Блинкена. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:15
2024-09-13T12:15
2024-09-13T16:03
в мире
франция
энтони блинкен
варшава
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958811345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b93b6e332d43ffebfb2b71299214130.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо поддержал в соцсети X заявление польского евродепутата Гжегожа Брауна с критикой госсекретаря США Энтони Блинкена. "Потрясающе! Молодец польский евродепутат, который сказал: "Блинкен, отправляйся домой. Мы не хотим, чтобы поляки платили и умирали за ваши войны", — написал он.Филиппо добавил, что хотелось бы, чтобы французские политики имели такое же мужество, но они пресмыкаются. Кроме того, он призывал выйти из НАТО и выбрать мир. Накануне Блинкен прибыл с визитом в Варшаву.
https://ria.ru/20240911/blinken-1972174247.html
франция
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958811345_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_8213a4f0cb2052108eb33ae00fd576f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, энтони блинкен, варшава, нато
В мире, Франция, Энтони Блинкен, Варшава, НАТО
Во Франции раскрыли, какой "удар" получил Блинкен в Польше
Филиппо поддержал польского евродепутата за резкое заявление о Блинкене