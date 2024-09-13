https://ria.ru/20240913/blinken-1972475131.html

Во Франции раскрыли, какой "удар" получил Блинкен в Польше

Во Франции раскрыли, какой "удар" получил Блинкен в Польше - РИА Новости, 13.09.2024

Во Франции раскрыли, какой "удар" получил Блинкен в Польше

Французский политик Флориан Филиппо поддержал в соцсети X заявление польского евродепутата Гжегожа Брауна с критикой госсекретаря США Энтони Блинкена. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:15

2024-09-13T12:15

2024-09-13T16:03

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо поддержал в соцсети X заявление польского евродепутата Гжегожа Брауна с критикой госсекретаря США Энтони Блинкена. "Потрясающе! Молодец польский евродепутат, который сказал: "Блинкен, отправляйся домой. Мы не хотим, чтобы поляки платили и умирали за ваши войны", — написал он.Филиппо добавил, что хотелось бы, чтобы французские политики имели такое же мужество, но они пресмыкаются. Кроме того, он призывал выйти из НАТО и выбрать мир. Накануне Блинкен прибыл с визитом в Варшаву.

https://ria.ru/20240911/blinken-1972174247.html

франция

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в мире, франция, энтони блинкен, варшава, нато