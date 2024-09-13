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Польскую организацию Belsat признали нежелательной в России - РИА Новости, 13.09.2024
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08:08 13.09.2024 (обновлено: 08:39 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/belsat-1972428685.html
Польскую организацию Belsat признали нежелательной в России
Польскую организацию Belsat признали нежелательной в России - РИА Новости, 13.09.2024
Польскую организацию Belsat признали нежелательной в России
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность польской организации Belsat (входят Belsat TV и Belarusian Satellite), сообщает... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T08:08
2024-09-13T08:39
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность польской организации Belsat (входят Belsat TV и Belarusian Satellite), сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генеральной прокуратурой Российской Федерации признана нежелательной на территории РФ деятельность иностранной организации Belsat, Belsat TV, Belarusian Satellite, Польша", - говорится в сообщении.Belsat – телеканал, созданный на основании соглашения министерства иностранных дел Польши и АО "Польское телевидение", из средств которых и осуществляется его финансирование.Ежедневное вещание в спутниковом и цифровом форматах ведется на белорусском, русском, украинском, английском и польском языках, аудиторию телеканала, в основном, составляют жители Белоруссии и России, пояснили в ведомстве.Основными декларируемыми направлениями деятельности Belsat, как сообщает Генпрокуратура, являются предоставление аудитории доступа к якобы непредвзятой и независимой информации, так называемым точным сведениям о происходящих в мире событиях.Организация преподносится ее создателями и авторами как независимая площадка для продвижения демократических ценностей и развития гражданского общества, однако одной из ключевых ее задач является дискредитация внутренней и внешней политики российских властей, создание негативного образа страны и критика интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии, отметило надзорное ведомство."В условиях проведения специальной военной операции враждебная риторика данного СМИ только усилилась. В информационном пространстве стали появляться публикации с обвинениями руководства России в необоснованной агрессии против Украины, оккупации ее территорий, с утверждениями о нелигитимности вхождения в состав РФ Республики Крым, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - добавляется в сообщении.Belsat, помимо прочего, активно сотрудничает и распространяет материалы организаций, включенных в реестр иноагентов, и тех, чья деятельность также признана нежелательной на территории РФ.
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Россия, Генеральная прокуратура РФ, Польша, Общество, Медиа - Общество
Польскую организацию Belsat признали нежелательной в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной польскую организацию Belsat (Belsat TV)

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность польской организации Belsat (входят Belsat TV и Belarusian Satellite), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации признана нежелательной на территории РФ деятельность иностранной организации Belsat, Belsat TV, Belarusian Satellite, Польша", - говорится в сообщении.
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Belsat – телеканал, созданный на основании соглашения министерства иностранных дел Польши и АО "Польское телевидение", из средств которых и осуществляется его финансирование.
Ежедневное вещание в спутниковом и цифровом форматах ведется на белорусском, русском, украинском, английском и польском языках, аудиторию телеканала, в основном, составляют жители Белоруссии и России, пояснили в ведомстве.
Основными декларируемыми направлениями деятельности Belsat, как сообщает Генпрокуратура, являются предоставление аудитории доступа к якобы непредвзятой и независимой информации, так называемым точным сведениям о происходящих в мире событиях.
Организация преподносится ее создателями и авторами как независимая площадка для продвижения демократических ценностей и развития гражданского общества, однако одной из ключевых ее задач является дискредитация внутренней и внешней политики российских властей, создание негативного образа страны и критика интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии, отметило надзорное ведомство.
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"В условиях проведения специальной военной операции враждебная риторика данного СМИ только усилилась. В информационном пространстве стали появляться публикации с обвинениями руководства России в необоснованной агрессии против Украины, оккупации ее территорий, с утверждениями о нелигитимности вхождения в состав РФ Республики Крым, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - добавляется в сообщении.
Belsat, помимо прочего, активно сотрудничает и распространяет материалы организаций, включенных в реестр иноагентов, и тех, чья деятельность также признана нежелательной на территории РФ.
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