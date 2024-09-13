https://ria.ru/20240913/belsat-1972428685.html

Польскую организацию Belsat признали нежелательной в России

Польскую организацию Belsat признали нежелательной в России - РИА Новости, 13.09.2024

Польскую организацию Belsat признали нежелательной в России

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность польской организации Belsat (входят Belsat TV и Belarusian Satellite), сообщает... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T08:08

2024-09-13T08:08

2024-09-13T08:39

россия

генеральная прокуратура рф

польша

общество

медиа - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871210077_0:85:3110:1834_1920x0_80_0_0_2b108104c17303f359c5aa791f56d682.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность польской организации Belsat (входят Belsat TV и Belarusian Satellite), сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генеральной прокуратурой Российской Федерации признана нежелательной на территории РФ деятельность иностранной организации Belsat, Belsat TV, Belarusian Satellite, Польша", - говорится в сообщении.Belsat – телеканал, созданный на основании соглашения министерства иностранных дел Польши и АО "Польское телевидение", из средств которых и осуществляется его финансирование.Ежедневное вещание в спутниковом и цифровом форматах ведется на белорусском, русском, украинском, английском и польском языках, аудиторию телеканала, в основном, составляют жители Белоруссии и России, пояснили в ведомстве.Основными декларируемыми направлениями деятельности Belsat, как сообщает Генпрокуратура, являются предоставление аудитории доступа к якобы непредвзятой и независимой информации, так называемым точным сведениям о происходящих в мире событиях.Организация преподносится ее создателями и авторами как независимая площадка для продвижения демократических ценностей и развития гражданского общества, однако одной из ключевых ее задач является дискредитация внутренней и внешней политики российских властей, создание негативного образа страны и критика интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии, отметило надзорное ведомство."В условиях проведения специальной военной операции враждебная риторика данного СМИ только усилилась. В информационном пространстве стали появляться публикации с обвинениями руководства России в необоснованной агрессии против Украины, оккупации ее территорий, с утверждениями о нелигитимности вхождения в состав РФ Республики Крым, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - добавляется в сообщении.Belsat, помимо прочего, активно сотрудничает и распространяет материалы организаций, включенных в реестр иноагентов, и тех, чья деятельность также признана нежелательной на территории РФ.

https://ria.ru/20240828/npo-1969043453.html

https://ria.ru/20240819/fabriki-1967179930.html

https://ria.ru/20240718/minyust-1960547977.html

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, генеральная прокуратура рф, польша, общество, медиа - общество