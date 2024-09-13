https://ria.ru/20240913/belgorod-1972493365.html
В Белгороде опровергли информацию об акции "Солдат ребенка не обидит"
В Белгороде опровергли информацию об акции "Солдат ребенка не обидит" - РИА Новости, 13.09.2024
В Белгороде опровергли информацию об акции "Солдат ребенка не обидит"
Видео с участием замглавы администрации Белгорода по соцполитике и образованию Инны Тяпугиной является фейковым, информация о том, что в городе проводят акцию... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:07
2024-09-13T13:07
2024-09-13T13:07
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Видео с участием замглавы администрации Белгорода по соцполитике и образованию Инны Тяпугиной является фейковым, информация о том, что в городе проводят акцию "Солдат ребёнка не обидит", не соответствует действительности, сообщает пресс-служба администрации города. "Распространяется ложная информация о том, что в Белгороде проводят акцию "Солдат ребёнка не обидит", чтобы научить школьников правилам общения с военными. Видео c "участием" заместителя главы администрации города по соцполитике и образованию Инны Тяпугиной является фейковым", - говорится в сообщении мэрии. Как подчеркнули в пресс-службе, на оригинальном видео, которое ранее было опубликовано в СМИ, Тяпугина рассказывает об организации процесса образования в детских садах и учреждениях дополнительного образования города. На фейковом видео, сделанном с помощью нейросети, движение губ Тяпугиной не совпадает с текстом. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что фейковое видео пытается дискредитировать действия городской администрации и российской армии. Глава региона призвал белгородцев быть бдительными и доверять только официальным источникам информации. "Конечно же, мы все – взрослые люди, которые могут достаточно быстро отделить правду от лжи", - сказал Гладков в видео, опубликованном в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240913/gruzovik-1972451662.html
https://ria.ru/20240913/gladkov-1972487178.html
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде опровергли информацию об акции "Солдат ребенка не обидит"
В Белгороде назвали фейком видео об акции для школьников с участием военных
БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Видео с участием замглавы администрации Белгорода по соцполитике и образованию Инны Тяпугиной является фейковым, информация о том, что в городе проводят акцию "Солдат ребёнка не обидит", не соответствует действительности, сообщает пресс-служба администрации города.
"Распространяется ложная информация о том, что в Белгороде проводят акцию "Солдат ребёнка не обидит", чтобы научить школьников правилам общения с военными. Видео c "участием" заместителя главы администрации города по соцполитике и образованию Инны Тяпугиной является фейковым", - говорится в сообщении мэрии.
Как подчеркнули в пресс-службе, на оригинальном видео, которое ранее было опубликовано в СМИ, Тяпугина рассказывает об организации процесса образования в детских садах и учреждениях дополнительного образования города. На фейковом видео, сделанном с помощью нейросети, движение губ Тяпугиной не совпадает с текстом.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
сообщил, что фейковое видео пытается дискредитировать действия городской администрации и российской армии. Глава региона призвал белгородцев быть бдительными и доверять только официальным источникам информации.
"Конечно же, мы все – взрослые люди, которые могут достаточно быстро отделить правду от лжи", - сказал Гладков в видео, опубликованном в Telegram-канале.