https://ria.ru/20240913/belgorod-1972493365.html

В Белгороде опровергли информацию об акции "Солдат ребенка не обидит"

В Белгороде опровергли информацию об акции "Солдат ребенка не обидит" - РИА Новости, 13.09.2024

В Белгороде опровергли информацию об акции "Солдат ребенка не обидит"

Видео с участием замглавы администрации Белгорода по соцполитике и образованию Инны Тяпугиной является фейковым, информация о том, что в городе проводят акцию... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:07

2024-09-13T13:07

2024-09-13T13:07

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Видео с участием замглавы администрации Белгорода по соцполитике и образованию Инны Тяпугиной является фейковым, информация о том, что в городе проводят акцию "Солдат ребёнка не обидит", не соответствует действительности, сообщает пресс-служба администрации города. "Распространяется ложная информация о том, что в Белгороде проводят акцию "Солдат ребёнка не обидит", чтобы научить школьников правилам общения с военными. Видео c "участием" заместителя главы администрации города по соцполитике и образованию Инны Тяпугиной является фейковым", - говорится в сообщении мэрии. Как подчеркнули в пресс-службе, на оригинальном видео, которое ранее было опубликовано в СМИ, Тяпугина рассказывает об организации процесса образования в детских садах и учреждениях дополнительного образования города. На фейковом видео, сделанном с помощью нейросети, движение губ Тяпугиной не совпадает с текстом. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что фейковое видео пытается дискредитировать действия городской администрации и российской армии. Глава региона призвал белгородцев быть бдительными и доверять только официальным источникам информации. "Конечно же, мы все – взрослые люди, которые могут достаточно быстро отделить правду от лжи", - сказал Гладков в видео, опубликованном в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240913/gruzovik-1972451662.html

https://ria.ru/20240913/gladkov-1972487178.html

белгород

белгородская область

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белгород, белгородская область, вячеслав гладков