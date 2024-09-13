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ЦБ назвал давление ЕЦБ на дочки иностранных банков в России недопустимым - РИА Новости, 13.09.2024
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15:38 13.09.2024 (обновлено: 16:05 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/banki-1972541499.html
ЦБ назвал давление ЕЦБ на дочки иностранных банков в России недопустимым
ЦБ назвал давление ЕЦБ на дочки иностранных банков в России недопустимым - РИА Новости, 13.09.2024
ЦБ назвал давление ЕЦБ на дочки иностранных банков в России недопустимым
ЦБ РФ видит давление Европейского центрального банка (ЕЦБ) на дочки иностранных банков в России, считает сегрегацию клиентов недопустимой, заявила глава Банка... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:38
2024-09-13T16:05
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
европейский центральный банк
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ видит давление Европейского центрального банка (ЕЦБ) на дочки иностранных банков в России, считает сегрегацию клиентов недопустимой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Деятельность российских дочек иностранных банков. Да, действительно мы видим давление. Мы считаем, что та сегрегация, которая предлагается, недопустимо. Дочки европейских и других иностранных банков Российской Федерации созданы по российским законам, работают в российском правовом поле", – сказала она, отвечая на вопрос о давлении ЕЦБ на банки, у которых есть дочки в России, и возникающем из-за этого избирательном подходе банков к клиентам."Исполнение ими требований ЕЦБ и следование санкциям иностранных государств противоречат российскому правопорядку и дискриминируют их клиентов", – добавила Набиуллина.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), европейский центральный банк, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Европейский центральный банк, Эльвира Набиуллина
ЦБ назвал давление ЕЦБ на дочки иностранных банков в России недопустимым

Набиуллина: ЦБ считает давление ЕЦБ на дочки иностранных банков недопустимым

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ видит давление Европейского центрального банка (ЕЦБ) на дочки иностранных банков в России, считает сегрегацию клиентов недопустимой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Деятельность российских дочек иностранных банков. Да, действительно мы видим давление. Мы считаем, что та сегрегация, которая предлагается, недопустимо. Дочки европейских и других иностранных банков Российской Федерации созданы по российским законам, работают в российском правовом поле", – сказала она, отвечая на вопрос о давлении ЕЦБ на банки, у которых есть дочки в России, и возникающем из-за этого избирательном подходе банков к клиентам.
"Исполнение ими требований ЕЦБ и следование санкциям иностранных государств противоречат российскому правопорядку и дискриминируют их клиентов", – добавила Набиуллина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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Вчера, 08:00
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Европейский центральный банкЭльвира Набиуллина
 
 
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