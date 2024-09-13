https://ria.ru/20240913/banki-1972541499.html
ЦБ назвал давление ЕЦБ на дочки иностранных банков в России недопустимым
ЦБ назвал давление ЕЦБ на дочки иностранных банков в России недопустимым - РИА Новости, 13.09.2024
ЦБ назвал давление ЕЦБ на дочки иностранных банков в России недопустимым
ЦБ РФ видит давление Европейского центрального банка (ЕЦБ) на дочки иностранных банков в России, считает сегрегацию клиентов недопустимой, заявила глава Банка... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:38
2024-09-13T15:38
2024-09-13T16:05
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
европейский центральный банк
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ видит давление Европейского центрального банка (ЕЦБ) на дочки иностранных банков в России, считает сегрегацию клиентов недопустимой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Деятельность российских дочек иностранных банков. Да, действительно мы видим давление. Мы считаем, что та сегрегация, которая предлагается, недопустимо. Дочки европейских и других иностранных банков Российской Федерации созданы по российским законам, работают в российском правовом поле", – сказала она, отвечая на вопрос о давлении ЕЦБ на банки, у которых есть дочки в России, и возникающем из-за этого избирательном подходе банков к клиентам."Исполнение ими требований ЕЦБ и следование санкциям иностранных государств противоречат российскому правопорядку и дискриминируют их клиентов", – добавила Набиуллина.
https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c67ca43c9b8b836a30b20d2db54bd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), европейский центральный банк, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Европейский центральный банк, Эльвира Набиуллина
ЦБ назвал давление ЕЦБ на дочки иностранных банков в России недопустимым
Набиуллина: ЦБ считает давление ЕЦБ на дочки иностранных банков недопустимым