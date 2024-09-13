https://ria.ru/20240913/banki-1972541499.html

ЦБ назвал давление ЕЦБ на дочки иностранных банков в России недопустимым

ЦБ назвал давление ЕЦБ на дочки иностранных банков в России недопустимым - РИА Новости, 13.09.2024

ЦБ назвал давление ЕЦБ на дочки иностранных банков в России недопустимым

ЦБ РФ видит давление Европейского центрального банка (ЕЦБ) на дочки иностранных банков в России, считает сегрегацию клиентов недопустимой, заявила глава Банка... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:38

2024-09-13T15:38

2024-09-13T16:05

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

европейский центральный банк

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ видит давление Европейского центрального банка (ЕЦБ) на дочки иностранных банков в России, считает сегрегацию клиентов недопустимой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Деятельность российских дочек иностранных банков. Да, действительно мы видим давление. Мы считаем, что та сегрегация, которая предлагается, недопустимо. Дочки европейских и других иностранных банков Российской Федерации созданы по российским законам, работают в российском правовом поле", – сказала она, отвечая на вопрос о давлении ЕЦБ на банки, у которых есть дочки в России, и возникающем из-за этого избирательном подходе банков к клиентам."Исполнение ими требований ЕЦБ и следование санкциям иностранных государств противоречат российскому правопорядку и дискриминируют их клиентов", – добавила Набиуллина.

https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), европейский центральный банк, эльвира набиуллина