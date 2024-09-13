https://ria.ru/20240913/babushkina-1972467513.html
Бабушкина провела встречу с представителями МСБ Свердловской области
Бабушкина провела встречу с представителями МСБ Свердловской области - РИА Новости, 13.09.2024
Бабушкина провела встречу с представителями МСБ Свердловской области
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина провела встречу, на которую собрались более 100 представителей малого и среднего... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:48
2024-09-13T11:48
2024-09-13T11:48
свердловская область
поддержка бизнеса
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
бизнес
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина провела встречу, на которую собрались более 100 представителей малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба регионального парламента. В разговоре с предпринимателями также приняли участие зампредседателя Законодательного Собрания Виктор Якимов, министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, региональный министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков. В качестве модератора мероприятия выступил депутат Заксобрания Станислав Блохин. "Спасибо за то, что вы имеете желание приходить в Законодательное Собрание для обсуждения волнующих вас вопросов. Общаясь с вами, мы, в свою очередь, узнаем о тех темах, которые на сегодняшний день наиболее значимы для представителей малого и среднего бизнеса", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной. Она добавила, что депутатами Законодательного Собрания принято много законов, которые позволяют поддерживать малый и средний бизнес, а также крупные предприятия. "Это и законы о введении в действие патентной системы налогообложения, и законы, предусматривающие освобождение от налога на прибыль организаций, налога на имущество, освобождение от транспортного налога в разных случаях", - пояснила она. Как напомнила Бабушкина, налоговые льготы в регионе предоставляются тем, кто работает по патентной системе или по упрощенной системе налогообложения, а также предпринимателям, впервые начинающим свое дело. Право на налоговые преференции имеют предприятия, участвующие в реализации инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию, модернизацию, в первую очередь, учреждений здравоохранения, школ, детских садов, а также организации, занимающиеся развитием туризма. "Подводя итоги, подчеркну, в 2023 году было предоставлено льгот по этим налогам на 21 миллиард рублей. Но эффективность от применения налоговых преференций составила 150 миллиардов рублей. В экономику нашего региона были привлечены 750 миллиардов рублей инвестиций", – отметила Бабушкина. По данным пресс-службы, в ходе разговора речь шла о проблеме дефицита квалифицированных кадров в промышленности, об инвестиционных налоговых вычетах для предприятий, вкладывающих средства в развитие учреждений среднего профессионального образования, о действующих в Свердловской области мерах поддержки для малого и среднего бизнеса, о развитии технопарков в регионе, о мерах поддержки для многодетных семей. "Подчеркну, что интерес представителей бизнес-сообщества к таким мероприятиям постоянно растет. Если на первую встречу в сентябре 2023 года собрались примерно 20 предпринимателей, на вторую, в ноябре 2023 года, – 50 человек, то на сегодняшнюю, третью – уже более 100 представителей малого и среднего бизнеса", – рассказал Блохин.
https://ria.ru/20240911/nalog-1972015603.html
https://ria.ru/20231117/msb-1910142710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поддержка бизнеса , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), бизнес
Свердловская область , Поддержка бизнеса , Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Бизнес
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина провела встречу, на которую собрались более 100 представителей малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В разговоре с предпринимателями также приняли участие зампредседателя Законодательного Собрания Виктор Якимов, министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, региональный министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков. В качестве модератора мероприятия выступил депутат Заксобрания Станислав Блохин.
"Спасибо за то, что вы имеете желание приходить в Законодательное Собрание для обсуждения волнующих вас вопросов. Общаясь с вами, мы, в свою очередь, узнаем о тех темах, которые на сегодняшний день наиболее значимы для представителей малого и среднего бизнеса", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.
Она добавила, что депутатами Законодательного Собрания принято много законов, которые позволяют поддерживать малый и средний бизнес, а также крупные предприятия.
"Это и законы о введении в действие патентной системы налогообложения, и законы, предусматривающие освобождение от налога на прибыль организаций, налога на имущество, освобождение от транспортного налога в разных случаях", - пояснила она.
Как напомнила Бабушкина, налоговые льготы в регионе предоставляются тем, кто работает по патентной системе или по упрощенной системе налогообложения, а также предпринимателям, впервые начинающим свое дело. Право на налоговые преференции имеют предприятия, участвующие в реализации инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию, модернизацию, в первую очередь, учреждений здравоохранения, школ, детских садов, а также организации, занимающиеся развитием туризма.
"Подводя итоги, подчеркну, в 2023 году было предоставлено льгот по этим налогам на 21 миллиард рублей. Но эффективность от применения налоговых преференций составила 150 миллиардов рублей. В экономику нашего региона были привлечены 750 миллиардов рублей инвестиций", – отметила Бабушкина.
По данным пресс-службы, в ходе разговора речь шла о проблеме дефицита квалифицированных кадров в промышленности, об инвестиционных налоговых вычетах для предприятий, вкладывающих средства в развитие учреждений среднего профессионального образования, о действующих в Свердловской области мерах поддержки для малого и среднего бизнеса, о развитии технопарков в регионе, о мерах поддержки для многодетных семей.
"Подчеркну, что интерес представителей бизнес-сообщества к таким мероприятиям постоянно растет. Если на первую встречу в сентябре 2023 года собрались примерно 20 предпринимателей, на вторую, в ноябре 2023 года, – 50 человек, то на сегодняшнюю, третью – уже более 100 представителей малого и среднего бизнеса", – рассказал Блохин.