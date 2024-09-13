https://ria.ru/20240913/babushka-1972613401.html

Курский имам рассказал о единственной оставшейся в Новосотницком бабушке

Курский имам рассказал о единственной оставшейся в Новосотницком бабушке - РИА Новости, 13.09.2024

Курский имам рассказал о единственной оставшейся в Новосотницком бабушке

Единственная оставшаяся в поселке Новосотницком Курской области 81-летняя Мария Селюнина молится за волонтеров независимо от вероисповедания, она стала примером РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T20:28

2024-09-13T20:28

2024-09-13T20:28

специальная военная операция на украине

большесолдатский район

курская область

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Единственная оставшаяся в поселке Новосотницком Курской области 81-летняя Мария Селюнина молится за волонтеров независимо от вероисповедания, она стала примером доброты для всех, рассказал РИА Новости председатель МРОМ "Рассвет" города Курск при Духовном управлении мусульман города Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият" Иса хаджи Салимсултанов. Ранее он сообщил, что мусульманская община Курской области помогает жителям эвакуироваться из опасных мест и подвозит гуманитарную помощь, реагируя на поступающие просьбы. Мария Селюнина, единственная оставшаяся в обстреливаемом поселке Новосотницкий в Курской области жительница, ранее рассказала РИА Новости, что никуда не уедет и будет ждать победы, как в Великую Отечественную войну. На видеозаписи визита в Новосотницкий, которой он поделился с агентством, волонтеры передают Марии Селюниной воду и свежие узбекские лепешки. "Она настоящая русская бабушка. Для всех большой пример, молитвы читает всем нам независимо от вероисповедания. К сожалению, она отказывается эвакуироваться, поэтому стараемся каждый приезд в Большесолдатский район уделить ей внимание", - сказал РИА Новости имам. Волонтеры, по его словам, встретились с ней, когда перепроверяли и проходили поочередно каждую улицу в поисках мирных жителей, узнавая у местного населения, где кто остался. Мария Селюнина открыла им калитку. "Сняли видео о ней, выставили у себя в Telegram-канале, чтобы родные видели, что у нее все хорошо. Теперь каждый раз, когда мы находимся неподалёку, обязательно заезжаем к ней. Она всегда нас тепло приветствует, рада нашему визиту. Она очень-очень добрая, и очень душевно говорит. Каждый раз по мере возможности привозим продукты. Все, что у нас есть, мы делимся", - добавил Салимсултанов. Волонтеры договорились с военнослужащими, чтобы медики обязательно навещали бабушку. "У нее нога болит, ей нужно регулярно перевязывать эту ногу", - пояснил имам.

https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

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"Ночевала три ночи в подвале" – курская пенсионерка о том, как пряталась от обстрелов ВСУ Единственная оставшаяся жительница в обстреливаемом поселке Новосотницкий в Курской области 81-летняя Мария Селюнина рассказала РИА Новости, что никуда не уедет и будет ждать победы, как в Великую Отечественную войну. Во время нападения ВСУ на российский регион она была вынуждена провести три ночи в подвале, прячась от обстрелов. 2024-09-13T20:28 true PT1M16S

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большесолдатский район, курская область, россия