Рейтинг@Mail.ru
Курский имам рассказал о единственной оставшейся в Новосотницком бабушке - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/babushka-1972613401.html
Курский имам рассказал о единственной оставшейся в Новосотницком бабушке
Курский имам рассказал о единственной оставшейся в Новосотницком бабушке - РИА Новости, 13.09.2024
Курский имам рассказал о единственной оставшейся в Новосотницком бабушке
Единственная оставшаяся в поселке Новосотницком Курской области 81-летняя Мария Селюнина молится за волонтеров независимо от вероисповедания, она стала примером РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T20:28
2024-09-13T20:28
специальная военная операция на украине
большесолдатский район
курская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972372535_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fcca4ca3bca69856ba5c8c8f1d6efe71.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Единственная оставшаяся в поселке Новосотницком Курской области 81-летняя Мария Селюнина молится за волонтеров независимо от вероисповедания, она стала примером доброты для всех, рассказал РИА Новости председатель МРОМ "Рассвет" города Курск при Духовном управлении мусульман города Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият" Иса хаджи Салимсултанов. Ранее он сообщил, что мусульманская община Курской области помогает жителям эвакуироваться из опасных мест и подвозит гуманитарную помощь, реагируя на поступающие просьбы. Мария Селюнина, единственная оставшаяся в обстреливаемом поселке Новосотницкий в Курской области жительница, ранее рассказала РИА Новости, что никуда не уедет и будет ждать победы, как в Великую Отечественную войну. На видеозаписи визита в Новосотницкий, которой он поделился с агентством, волонтеры передают Марии Селюниной воду и свежие узбекские лепешки. "Она настоящая русская бабушка. Для всех большой пример, молитвы читает всем нам независимо от вероисповедания. К сожалению, она отказывается эвакуироваться, поэтому стараемся каждый приезд в Большесолдатский район уделить ей внимание", - сказал РИА Новости имам. Волонтеры, по его словам, встретились с ней, когда перепроверяли и проходили поочередно каждую улицу в поисках мирных жителей, узнавая у местного населения, где кто остался. Мария Селюнина открыла им калитку. "Сняли видео о ней, выставили у себя в Telegram-канале, чтобы родные видели, что у нее все хорошо. Теперь каждый раз, когда мы находимся неподалёку, обязательно заезжаем к ней. Она всегда нас тепло приветствует, рада нашему визиту. Она очень-очень добрая, и очень душевно говорит. Каждый раз по мере возможности привозим продукты. Все, что у нас есть, мы делимся", - добавил Салимсултанов. Волонтеры договорились с военнослужащими, чтобы медики обязательно навещали бабушку. "У нее нога болит, ей нужно регулярно перевязывать эту ногу", - пояснил имам.
https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
большесолдатский район
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Ночевала три ночи в подвале" – курская пенсионерка о том, как пряталась от обстрелов ВСУ
Единственная оставшаяся жительница в обстреливаемом поселке Новосотницкий в Курской области 81-летняя Мария Селюнина рассказала РИА Новости, что никуда не уедет и будет ждать победы, как в Великую Отечественную войну. Во время нападения ВСУ на российский регион она была вынуждена провести три ночи в подвале, прячась от обстрелов.
2024-09-13T20:28
true
PT1M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972372535_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eddeb6387230f53e834bf54a70ba91af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
большесолдатский район, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Большесолдатский район, Курская область, Россия
Курский имам рассказал о единственной оставшейся в Новосотницком бабушке

Имам Салимсултанов: оставшаяся в Новосотницком бабушка молится за волонтеров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Единственная оставшаяся в поселке Новосотницком Курской области 81-летняя Мария Селюнина молится за волонтеров независимо от вероисповедания, она стала примером доброты для всех, рассказал РИА Новости председатель МРОМ "Рассвет" города Курск при Духовном управлении мусульман города Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият" Иса хаджи Салимсултанов.
Ранее он сообщил, что мусульманская община Курской области помогает жителям эвакуироваться из опасных мест и подвозит гуманитарную помощь, реагируя на поступающие просьбы. Мария Селюнина, единственная оставшаяся в обстреливаемом поселке Новосотницкий в Курской области жительница, ранее рассказала РИА Новости, что никуда не уедет и будет ждать победы, как в Великую Отечественную войну. На видеозаписи визита в Новосотницкий, которой он поделился с агентством, волонтеры передают Марии Селюниной воду и свежие узбекские лепешки.
Здание офиса российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В Курской области более трех с половиной тысяч человек ищут близких
29 августа, 07:59
"Она настоящая русская бабушка. Для всех большой пример, молитвы читает всем нам независимо от вероисповедания. К сожалению, она отказывается эвакуироваться, поэтому стараемся каждый приезд в Большесолдатский район уделить ей внимание", - сказал РИА Новости имам.
Волонтеры, по его словам, встретились с ней, когда перепроверяли и проходили поочередно каждую улицу в поисках мирных жителей, узнавая у местного населения, где кто остался. Мария Селюнина открыла им калитку.
"Сняли видео о ней, выставили у себя в Telegram-канале, чтобы родные видели, что у нее все хорошо. Теперь каждый раз, когда мы находимся неподалёку, обязательно заезжаем к ней. Она всегда нас тепло приветствует, рада нашему визиту. Она очень-очень добрая, и очень душевно говорит. Каждый раз по мере возможности привозим продукты. Все, что у нас есть, мы делимся", - добавил Салимсултанов.
Волонтеры договорились с военнослужащими, чтобы медики обязательно навещали бабушку. "У нее нога болит, ей нужно регулярно перевязывать эту ногу", - пояснил имам.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области
14 августа, 19:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБольшесолдатский районКурская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала