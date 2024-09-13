https://ria.ru/20240913/avtomat-1972413060.html
Эксперт призвал создать автомат, не требующий частой чистки ствола
Эксперт призвал создать автомат, не требующий частой чистки ствола - РИА Новости, 13.09.2024
Эксперт призвал создать автомат, не требующий частой чистки ствола
В России должен быть создан автомат, не требующий частой чистки ствола, считает лауреат премии "Оружейник года", ведущий инженер-конструктор завода имени... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T03:17
2024-09-13T03:17
2024-09-13T03:17
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В России должен быть создан автомат, не требующий частой чистки ствола, считает лауреат премии "Оружейник года", ведущий инженер-конструктор завода имени Дягтерева Валерий Спиридонов. "Я считаю, что в перспективе можно добиться создания автомата, который можно в течение длительного времени - недели-двух - не чистить, не смазывать, и он будет работать. Надежность сейчас выходит на первое место. Идет бой, и человек должен быть уверен на 101%, что у него автомат не откажет в самую сложную минуту. Оружие должно быть как бытовая техника: пришел, в розетку включил - работает", - сказал Спиридонов на видео, показанном в ходе второго Всероссийского оружейного форума "Новые возможности развития стрелковой отрасли", который проходил в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Как пояснил РИА Новости Спиридонов, во время боевых действий военнослужащему не остается времени заниматься дополнительными работами, связанными с обслуживаем оружия. "Поэтому речь идет о том, чтобы как-то наших военнослужащих отделить от необходимости тратить время на работу, которую они могли бы не выполнять. В этом смысле нужно больше думать о том, чтобы за счет применения новых схем и материалов добиться возможности использования оружия максимально долго без обслуживания", - пояснил инженер. Первую премию "Оружейник года", инициатором и учредителем которой выступил концерн "Калашников", вручил в четверг президент концерна Алан Лушников. Премия учреждена в целях популяризации наиболее значимых достижений в области разработки и производства стрелкового оружия в России. Теперь ее ежегодно будут удостаиваться работники оборонных предприятий, индивидуальные предприниматели, физические лица, продемонстрировавшие профессионализм, новаторство и мастерство в сфере создания боевого или гражданского стрелкового оружия.
https://ria.ru/20240913/zaschita-1972412383.html
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РИА Новости
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технологии, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Технологии, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Эксперт призвал создать автомат, не требующий частой чистки ствола
Эксперт Спиридонов: в России нужен автомат, не требующий частой чистки ствола
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В России должен быть создан автомат, не требующий частой чистки ствола, считает лауреат премии "Оружейник года", ведущий инженер-конструктор завода имени Дягтерева Валерий Спиридонов.
"Я считаю, что в перспективе можно добиться создания автомата, который можно в течение длительного времени - недели-двух - не чистить, не смазывать, и он будет работать. Надежность сейчас выходит на первое место. Идет бой, и человек должен быть уверен на 101%, что у него автомат не откажет в самую сложную минуту. Оружие должно быть как бытовая техника: пришел, в розетку включил - работает", - сказал Спиридонов на видео, показанном в ходе второго Всероссийского оружейного форума "Новые возможности развития стрелковой отрасли", который проходил в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Как пояснил РИА Новости Спиридонов, во время боевых действий военнослужащему не остается времени заниматься дополнительными работами, связанными с обслуживаем оружия.
"Поэтому речь идет о том, чтобы как-то наших военнослужащих отделить от необходимости тратить время на работу, которую они могли бы не выполнять. В этом смысле нужно больше думать о том, чтобы за счет применения новых схем и материалов добиться возможности использования оружия максимально долго без обслуживания", - пояснил инженер.
Первую премию "Оружейник года", инициатором и учредителем которой выступил концерн "Калашников", вручил в четверг президент концерна Алан Лушников.
Премия учреждена в целях популяризации наиболее значимых достижений в области разработки и производства стрелкового оружия в России. Теперь ее ежегодно будут удостаиваться работники оборонных предприятий, индивидуальные предприниматели, физические лица, продемонстрировавшие профессионализм, новаторство и мастерство в сфере создания боевого или гражданского стрелкового оружия.