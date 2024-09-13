https://ria.ru/20240913/avstriya-1972577888.html

В Австрии рассмотрят петицию о невступлении республики в НАТО

В Австрии рассмотрят петицию о невступлении республики в НАТО - РИА Новости, 13.09.2024

В Австрии рассмотрят петицию о невступлении республики в НАТО

Участники пленарного заседания Национального совета (нижняя палата парламента Австрии) заслушают петицию, инициаторы которой предлагают зафиксировать в... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T17:48

2024-09-13T17:48

2024-09-13T18:05

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ВЕНА, 13 сен - РИА Новости. Участники пленарного заседания Национального совета (нижняя палата парламента Австрии) заслушают петицию, инициаторы которой предлагают зафиксировать в конституции положение, запрещающее стране вступать в Альянс, сообщила пресс-служба австрийского парламента. Уточняется, что инициатором петиции под названием "Нет вступлению в НАТО" выступил Лукас Папула. Документ подписали 109 089 человек, или 1,72% имеющих право голоса. "В дополнение к существующему Закону о нейтралитете петиция призывает к принятию конституционного положения, прямо запрещающего Австрийской Республике вступать в НАТО", - говорится в сообщении. По мнению авторов инициативы, "ни при каких обстоятельствах Австрия не должна быть втянута в военный конфликт по вине недальновидных политических деятелей", "вместо этого следует активизировать дипломатические усилия, чтобы позиционировать Республику как активного международного посредника в борьбе за мир". В качестве обоснования для петиции авторы указали "чтобы молодым австрийцам не пришлось идти на войну". Как пояснили представители Национального совета, перед передачей инициативы в Конституционный комитет планируется первое чтение о ней на пленарном заседании парламента.

https://ria.ru/20240618/rossiya-1953599310.html

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в мире, австрия, нато