https://ria.ru/20240913/avariya-1972627137.html

Жительница Татарстана сбила глухонемого мужчину, пытавшегося ее остановить

Жительница Татарстана сбила глухонемого мужчину, пытавшегося ее остановить - РИА Новости, 13.09.2024

Жительница Татарстана сбила глухонемого мужчину, пытавшегося ее остановить

Полицейские Татарстана проводят проверку по факту наезда жительницы Татарстана на глухонемого сотрудника дорожной службы, который пытался ей объяснить, что на... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T22:26

2024-09-13T22:26

2024-09-13T22:26

авто

республика татарстан (татарстан)

высокогорский район

происшествия

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УФА, 13 сен — РИА Новости. Полицейские Татарстана проводят проверку по факту наезда жительницы Татарстана на глухонемого сотрудника дорожной службы, который пытался ей объяснить, что на территорию въезд запрещен. В соцсетях распространилось видео, снятое пострадавшим в инциденте сотрудником дорожной службы. По кадрам видно, что он не дает проехать автомобилю, из которого выходит девушка и кричит на него, выражаясь нецензурно. Затем девушка садится за руль, наезжает на мужчину и некоторое время едет на высокой скорости с человеком на капоте. При этом слышно, что мужчина издает нечленораздельные звуки, пытается удержаться на капоте и разбивает лобовое стекло. Через некоторое время автомобиль останавливается, мужчина падает на землю. Из машины выходит пассажир и говорит, что они его не поняли и не знали, что здесь тупик и ведутся дорожные работы. В это время к лежащему подходит девушка-водитель, угрожает ему и несколько раз ударяет его. Отмечается, что пострадавший - глухонемой. В пресс-службе МВД по Республике Татарстан РИА Новости рассказали, что в полицию обратилась жительница села Куркачи Высокогорского района с просьбой зафиксировать факт повреждения лобового стекла ее автомашины. Заявитель утверждала, что ее автомобиль якобы был поврежден сотрудником дорожной службы. "В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции было выявлено видео, на котором заявительница на данной автомашине заезжает на территорию, где ведутся дорожные работы, огороженную строительной лентой. На замечания представителей дорожной службы реагирует агрессивно - кричит, хватает за руки, пытается повалить на землю. В какой-то момент женщина садится за руль, резко трогается, сбивает дорожного работника и уезжает", - рассказали в ведомстве. В пресс-службе сообщили, что из медицинского учреждения в отдел полиции поступило сообщение об обращении работника дорожной службы с травмами различной степени тяжести. "Пострадавшему назначено судебно-медицинское освидетельствование, по результатам которого будет принято процессуальное решение в отношении хозяйки автомобиля", - пояснили в пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

https://ria.ru/20240913/avariya-1972625742.html

https://ria.ru/20240329/delo-1936758246.html

республика татарстан (татарстан)

высокогорский район

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авто, республика татарстан (татарстан), высокогорский район, происшествия