https://ria.ru/20240913/avariya-1972625742.html

В Новой Москве пешеход на электросамокате попал в ДТП с автобусом

В Новой Москве пешеход на электросамокате попал в ДТП с автобусом - РИА Новости, 13.09.2024

В Новой Москве пешеход на электросамокате попал в ДТП с автобусом

Пешеход на электросамокате пострадал после столкновения с автобусом в Новой Москве, предварительно, он пересекал дорогу вне пешеходного перехода, сообщили РИА... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T22:15

2024-09-13T22:15

2024-09-13T22:15

происшествия

авто

новая москва

мосгортранс

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пешеход на электросамокате пострадал после столкновения с автобусом в Новой Москве, предварительно, он пересекал дорогу вне пешеходного перехода, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. Ранее СМИ сообщали, что в поселке Толстопальцево автобус якобы совершил наезд на ребенка на переходе. "Сегодня около 20.10 в поселке Толстопальцево на улице Ленина в районе дома 48 произошло ДТП с участием пешехода и автобуса 889-го маршрута. По предварительной информации, пешеход пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода на электросамокате, не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. В результате ДТП пострадал пешеход, ему оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что в автобусе пострадавших нет. Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20240527/moskva-1948730870.html

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происшествия, авто, новая москва, мосгортранс, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом