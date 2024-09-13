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В Новой Москве пешеход на электросамокате попал в ДТП с автобусом - РИА Новости, 13.09.2024
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22:15 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/avariya-1972625742.html
В Новой Москве пешеход на электросамокате попал в ДТП с автобусом
В Новой Москве пешеход на электросамокате попал в ДТП с автобусом - РИА Новости, 13.09.2024
В Новой Москве пешеход на электросамокате попал в ДТП с автобусом
Пешеход на электросамокате пострадал после столкновения с автобусом в Новой Москве, предварительно, он пересекал дорогу вне пешеходного перехода, сообщили РИА... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T22:15
2024-09-13T22:15
происшествия
авто
новая москва
мосгортранс
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пешеход на электросамокате пострадал после столкновения с автобусом в Новой Москве, предварительно, он пересекал дорогу вне пешеходного перехода, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. Ранее СМИ сообщали, что в поселке Толстопальцево автобус якобы совершил наезд на ребенка на переходе. "Сегодня около 20.10 в поселке Толстопальцево на улице Ленина в районе дома 48 произошло ДТП с участием пешехода и автобуса 889-го маршрута. По предварительной информации, пешеход пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода на электросамокате, не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. В результате ДТП пострадал пешеход, ему оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что в автобусе пострадавших нет. Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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происшествия, авто, новая москва, мосгортранс, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Новая Москва, Мосгортранс, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Новой Москве пешеход на электросамокате попал в ДТП с автобусом

В Новой Москве пешеход на электросамокате пострадал в ДТП с автобусом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пешеход на электросамокате пострадал после столкновения с автобусом в Новой Москве, предварительно, он пересекал дорогу вне пешеходного перехода, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
Ранее СМИ сообщали, что в поселке Толстопальцево автобус якобы совершил наезд на ребенка на переходе.
"Сегодня около 20.10 в поселке Толстопальцево на улице Ленина в районе дома 48 произошло ДТП с участием пешехода и автобуса 889-го маршрута. По предварительной информации, пешеход пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода на электросамокате, не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. В результате ДТП пострадал пешеход, ему оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что в автобусе пострадавших нет.
Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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ПроисшествияАвтоНовая МоскваМосгортрансСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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