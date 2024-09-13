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Опыт США на Украине переносится в АТР, заявили в Минобороны
Опыт США на Украине переносится в АТР, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024
Опыт США на Украине переносится в АТР, заявили в Минобороны
Опыт США, апробированный на Украине, сейчас переносится в Азиатско-Тихоокеанский регион, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:18
2024-09-13T07:18
2024-09-13T07:18
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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Опыт США, апробированный на Украине, сейчас переносится в Азиатско-Тихоокеанский регион, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. "Российские представители на различных форумах в Азиатско-Тихоокеанском регионе подробно информируют партнеров о причинах этого конфликта (на Украине - ред.). Полагаем, что эта информация имеет принципиальное значение для данного региона, в котором США стремятся спровоцировать аналогичные кризисы военного характера. Их опыт, апробированный в свое время на Украине, с небольшими изменениями сейчас переносится в Азиатско-Тихоокеанский регион", - сказал Фомин. Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
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украина, сша, пекин, александр фомин, в мире
Украина, США, Пекин, Александр Фомин, В мире
Опыт США на Украине переносится в АТР, заявили в Минобороны
Замглавы МО Фомин: опыт США, апробированный на Украине, переносится в АТР
ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Опыт США, апробированный на Украине, сейчас переносится в Азиатско-Тихоокеанский регион, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.
"Российские представители на различных форумах в Азиатско-Тихоокеанском регионе подробно информируют партнеров о причинах этого конфликта (на Украине - ред.). Полагаем, что эта информация имеет принципиальное значение для данного региона, в котором США стремятся спровоцировать аналогичные кризисы военного характера. Их опыт, апробированный в свое время на Украине, с небольшими изменениями сейчас переносится в Азиатско-Тихоокеанский регион", - сказал Фомин.
Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.