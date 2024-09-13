https://ria.ru/20240913/atr-1972424907.html

Опыт США на Украине переносится в АТР, заявили в Минобороны

Опыт США на Украине переносится в АТР, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024

Опыт США на Украине переносится в АТР, заявили в Минобороны

Опыт США, апробированный на Украине, сейчас переносится в Азиатско-Тихоокеанский регион, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:18

2024-09-13T07:18

2024-09-13T07:18

украина

сша

пекин

александр фомин

в мире

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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Опыт США, апробированный на Украине, сейчас переносится в Азиатско-Тихоокеанский регион, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. "Российские представители на различных форумах в Азиатско-Тихоокеанском регионе подробно информируют партнеров о причинах этого конфликта (на Украине - ред.). Полагаем, что эта информация имеет принципиальное значение для данного региона, в котором США стремятся спровоцировать аналогичные кризисы военного характера. Их опыт, апробированный в свое время на Украине, с небольшими изменениями сейчас переносится в Азиатско-Тихоокеанский регион", - сказал Фомин. Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.

https://ria.ru/20240803/kitay-1963874203.html

украина

сша

пекин

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украина, сша, пекин, александр фомин, в мире