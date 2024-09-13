https://ria.ru/20240913/atacms-1972565835.html

США указывают Украине, какие цели атаковать ракетами ATACMS, пишут СМИ

США указывают Украине, какие цели атаковать ракетами ATACMS, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2024

США указывают Украине, какие цели атаковать ракетами ATACMS, пишут СМИ

США пытаются убедить Украину использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам, имеющим высокую стратегическую ценность для России,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T17:08

2024-09-13T17:08

2024-09-13T17:51

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США пытаются убедить Украину использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам, имеющим высокую стратегическую ценность для России, передает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. "У министерства обороны ограниченный запас дальнобойных систем <...> поэтому Соединенные Штаты пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые, как полагают США, имеют небольшую стратегическую ценность", — говорится в материале.Так, Белый дом считает Крым и находящиеся рядом с полуостровом военные корабли наиболее подходящими целями для эффективного использования ATACMS, отмечается в статье.Накануне Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.Дискуссии на ЗападеНа 13 сентября запланированы переговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Как пишут западные СМИ, Вашингтон и Лондон могут принять решение о снятии запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для ударов по российской территории за пределами Крыма и новых регионов, на которые действующие ограничения не распространяются.Ранее на этой неделе глава Белого дома сообщил, что вопрос о разрешении киевскому режиму применять такое вооружение для атак вглубь России пока прорабатывается. При этом, по данным газеты Financial Times, в американской администрации произошел раскол по этой теме.

https://ria.ru/20240913/udary-1972469379.html

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