Рейтинг@Mail.ru
США указывают Украине, какие цели атаковать ракетами ATACMS, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 13.09.2024 (обновлено: 17:51 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/atacms-1972565835.html
США указывают Украине, какие цели атаковать ракетами ATACMS, пишут СМИ
США указывают Украине, какие цели атаковать ракетами ATACMS, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2024
США указывают Украине, какие цели атаковать ракетами ATACMS, пишут СМИ
США пытаются убедить Украину использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам, имеющим высокую стратегическую ценность для России,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:08
2024-09-13T17:51
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/09/1531960928_0:821:1501:1665_1920x0_80_0_0_9f2ad24f487ba5f0c01b224df0770b2f.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США пытаются убедить Украину использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам, имеющим высокую стратегическую ценность для России, передает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. "У министерства обороны ограниченный запас дальнобойных систем &lt;...&gt; поэтому Соединенные Штаты пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые, как полагают США, имеют небольшую стратегическую ценность", — говорится в материале.Так, Белый дом считает Крым и находящиеся рядом с полуостровом военные корабли наиболее подходящими целями для эффективного использования ATACMS, отмечается в статье.Накануне Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.Дискуссии на ЗападеНа 13 сентября запланированы переговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Как пишут западные СМИ, Вашингтон и Лондон могут принять решение о снятии запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для ударов по российской территории за пределами Крыма и новых регионов, на которые действующие ограничения не распространяются.Ранее на этой неделе глава Белого дома сообщил, что вопрос о разрешении киевскому режиму применять такое вооружение для атак вглубь России пока прорабатывается. При этом, по данным газеты Financial Times, в американской администрации произошел раскол по этой теме.
https://ria.ru/20240913/udary-1972469379.html
https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/09/1531960928_0:680:1501:1805_1920x0_80_0_0_d5ec382b70cca243f286a9a269a09afa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире, джо байден, кир стармер
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Джо Байден, Кир Стармер
США указывают Украине, какие цели атаковать ракетами ATACMS, пишут СМИ

СNN: США убеждают Украину применять ATACMS для атак на стратегические объекты РФ

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США пытаются убедить Украину использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам, имеющим высокую стратегическую ценность для России, передает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.
"У министерства обороны ограниченный запас дальнобойных систем <...> поэтому Соединенные Штаты пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые, как полагают США, имеют небольшую стратегическую ценность", — говорится в материале.
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
СМИ: США и Британия могут на ГА ООН заявить о снятии ограничений на удары
Вчера, 11:53
Так, Белый дом считает Крым и находящиеся рядом с полуостровом военные корабли наиболее подходящими целями для эффективного использования ATACMS, отмечается в статье.
Накануне Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Лондон и Киев пьют шампанское. Зря
Вчера, 08:00

Дискуссии на Западе

На 13 сентября запланированы переговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Как пишут западные СМИ, Вашингтон и Лондон могут принять решение о снятии запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для ударов по российской территории за пределами Крыма и новых регионов, на которые действующие ограничения не распространяются.
Ранее на этой неделе глава Белого дома сообщил, что вопрос о разрешении киевскому режиму применять такое вооружение для атак вглубь России пока прорабатывается. При этом, по данным газеты Financial Times, в американской администрации произошел раскол по этой теме.
Куда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARSКуда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныВ миреДжо БайденКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала