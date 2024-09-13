https://ria.ru/20240913/armeniya-1972497204.html

Оверчук обсудил с Пашиняном отношения России и Армении

Оверчук обсудил с Пашиняном отношения России и Армении - РИА Новости, 13.09.2024

Оверчук обсудил с Пашиняном отношения России и Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил двусторонние отношения с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:23

2024-09-13T13:23

2024-09-13T15:34

армения

россия

никол пашинян

алексей оверчук

евразийский экономический союз

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972539547_0:99:1440:909_1920x0_80_0_0_fe68a16c905bfdb3c93654acab6d6e9d.jpg

ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил двусторонние отношения с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Обсуждены вопросы, связанные с повесткой двусторонних отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией", - говорится в сообщении. Отмечается, что собеседники также затронули темы, связанные с сотрудничеством в рамках Евразийского экономического союза. Другие подробности не приводятся.

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944494818.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, россия, никол пашинян, алексей оверчук, евразийский экономический союз, политика