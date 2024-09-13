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Оверчук обсудил с Пашиняном отношения России и Армении - РИА Новости, 13.09.2024
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13:23 13.09.2024 (обновлено: 15:34 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/armeniya-1972497204.html
Оверчук обсудил с Пашиняном отношения России и Армении
Оверчук обсудил с Пашиняном отношения России и Армении - РИА Новости, 13.09.2024
Оверчук обсудил с Пашиняном отношения России и Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил двусторонние отношения с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:23
2024-09-13T15:34
армения
россия
никол пашинян
алексей оверчук
евразийский экономический союз
политика
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил двусторонние отношения с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Обсуждены вопросы, связанные с повесткой двусторонних отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией", - говорится в сообщении. Отмечается, что собеседники также затронули темы, связанные с сотрудничеством в рамках Евразийского экономического союза. Другие подробности не приводятся.
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армения, россия, никол пашинян, алексей оверчук, евразийский экономический союз, политика
Армения, Россия, Никол Пашинян, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, Политика
Оверчук обсудил с Пашиняном отношения России и Армении

Вице-премьер Оверчук обсудил с Пашиняном двусторонние отношения России и Армении

© Фото : Правительство АрменииПремьер-министр Армении Никол Пашинян и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук во время встречи. 13 сентября 2024
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук во время встречи. 13 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Правительство Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук во время встречи. 13 сентября 2024
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил двусторонние отношения с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Обсуждены вопросы, связанные с повесткой двусторонних отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собеседники также затронули темы, связанные с сотрудничеством в рамках Евразийского экономического союза.
Другие подробности не приводятся.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии встречи глав государств-участников Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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АрменияРоссияНикол ПашинянАлексей ОверчукЕвразийский экономический союзПолитика
 
 
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