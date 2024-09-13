https://ria.ru/20240913/armeniya-1972403983.html

Пашинян и Блинкен обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс

Пашинян и Блинкен обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс - РИА Новости, 13.09.2024

Пашинян и Блинкен обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном армяно-азербайджанский мирный процесс, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T00:27

2024-09-13T00:27

2024-09-13T00:27

в мире

армения

сша

азербайджан

никол пашинян

энтони блинкен

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818824995_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_4ebc15d4fdeaad4386f3f538205cf442.jpg

ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном армяно-азербайджанский мирный процесс, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Были обсуждены вопросы, связанные с мирным процессом между Арменией и Азербайджаном и двусторонней армяно-американской повесткой", - говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240911/baku-1972170209.html

https://ria.ru/20240909/armeniya-1971690204.html

армения

сша

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, сша, азербайджан, никол пашинян, энтони блинкен, евросоюз