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Пашинян и Блинкен обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс - РИА Новости, 13.09.2024
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00:27 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/armeniya-1972403983.html
Пашинян и Блинкен обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс
Пашинян и Блинкен обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс - РИА Новости, 13.09.2024
Пашинян и Блинкен обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном армяно-азербайджанский мирный процесс, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T00:27
2024-09-13T00:27
в мире
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никол пашинян
энтони блинкен
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном армяно-азербайджанский мирный процесс, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Были обсуждены вопросы, связанные с мирным процессом между Арменией и Азербайджаном и двусторонней армяно-американской повесткой", - говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240911/baku-1972170209.html
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в мире, армения, сша, азербайджан, никол пашинян, энтони блинкен, евросоюз
В мире, Армения, США, Азербайджан, Никол Пашинян, Энтони Блинкен, Евросоюз
Пашинян и Блинкен обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс

Пашинян и Блинкен обсудили по телефону армяно-азербайджанский мирный процесс

© Пресс-служба премьер-министра Республики АрменияНикол Пашинян и Энтони Блинкен
Никол Пашинян и Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Пресс-служба премьер-министра Республики Армения
Никол Пашинян и Энтони Блинкен. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном армяно-азербайджанский мирный процесс, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Были обсуждены вопросы, связанные с мирным процессом между Арменией и Азербайджаном и двусторонней армяно-американской повесткой", - говорится в сообщении.
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Другие подробности не приводятся.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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В миреАрменияСШААзербайджанНикол ПашинянЭнтони БлинкенЕвросоюз
 
 
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