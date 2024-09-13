https://ria.ru/20240913/armeniya-1972403983.html
Пашинян и Блинкен обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс
Пашинян и Блинкен обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс - РИА Новости, 13.09.2024
Пашинян и Блинкен обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном армяно-азербайджанский мирный процесс, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T00:27
2024-09-13T00:27
2024-09-13T00:27
в мире
армения
сша
азербайджан
никол пашинян
энтони блинкен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818824995_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_4ebc15d4fdeaad4386f3f538205cf442.jpg
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном армяно-азербайджанский мирный процесс, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Были обсуждены вопросы, связанные с мирным процессом между Арменией и Азербайджаном и двусторонней армяно-американской повесткой", - говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240911/baku-1972170209.html
https://ria.ru/20240909/armeniya-1971690204.html
армения
сша
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818824995_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_2efe86cc5f6413b5856b135699429f65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, сша, азербайджан, никол пашинян, энтони блинкен, евросоюз
В мире, Армения, США, Азербайджан, Никол Пашинян, Энтони Блинкен, Евросоюз
Пашинян и Блинкен обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс
Пашинян и Блинкен обсудили по телефону армяно-азербайджанский мирный процесс