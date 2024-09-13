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В Дагестане арестовали полицейских, подозреваемых в подбросе наркотиков - РИА Новости, 13.09.2024
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23:41 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/arest-1972632223.html
В Дагестане арестовали полицейских, подозреваемых в подбросе наркотиков
В Дагестане арестовали полицейских, подозреваемых в подбросе наркотиков - РИА Новости, 13.09.2024
В Дагестане арестовали полицейских, подозреваемых в подбросе наркотиков
Суд в Дагестане заключил под стражу еще двух сотрудников отдела полиции по Ногайскому району Дагестана, задержанных по подозрению в незаконном приобретении... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T23:41
2024-09-13T23:41
происшествия
россия
ногайский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 13 сен - РИА Новости. Суд в Дагестане заключил под стражу еще двух сотрудников отдела полиции по Ногайскому району Дагестана, задержанных по подозрению в незаконном приобретении наркотических средств и подбросе наркотика невиновному, сообщил РИА Новости источник в следственных органах республики. Ранее были задержаны четверо сотрудников Ногайского РОВД, им инкриминируют незаконное приобретение наркотических средств (часть 1 статьи 228 УК РФ), превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц (пункты "а", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ), служебный подлог (часть 2 статьи 292 УК РФ), фальсификацию доказательств по уголовному делу (часть 2 статьи 303 УК РФ). В среду в следственном управлении СК РФ по республике сообщили об аресте двоих из них. "Двое других полицейских также заключены под стражу", - сказал собеседник агентства. По данным следствия, в мае этого года подозреваемые, применяя насилие, подбросили местному жителю наркотическое средство. Затем они составили подложные служебные документы, на основании которых против мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств).
https://ria.ru/20240510/zaderzhanie-1945086894.html
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происшествия, россия, ногайский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ногайский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане арестовали полицейских, подозреваемых в подбросе наркотиков

В Дагестане арестовали еще двух полицейских, подозреваемых в подбросе наркотиков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 13 сен - РИА Новости. Суд в Дагестане заключил под стражу еще двух сотрудников отдела полиции по Ногайскому району Дагестана, задержанных по подозрению в незаконном приобретении наркотических средств и подбросе наркотика невиновному, сообщил РИА Новости источник в следственных органах республики.
Ранее были задержаны четверо сотрудников Ногайского РОВД, им инкриминируют незаконное приобретение наркотических средств (часть 1 статьи 228 УК РФ), превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц (пункты "а", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ), служебный подлог (часть 2 статьи 292 УК РФ), фальсификацию доказательств по уголовному делу (часть 2 статьи 303 УК РФ). В среду в следственном управлении СК РФ по республике сообщили об аресте двоих из них.
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"Двое других полицейских также заключены под стражу", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, в мае этого года подозреваемые, применяя насилие, подбросили местному жителю наркотическое средство. Затем они составили подложные служебные документы, на основании которых против мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств).
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ПроисшествияРоссияНогайский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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