Суд арестовал бывшего министра образования Подмосковья
Суд арестовал бывшего министра образования Подмосковья до 11 сентября
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыИлья Бронштейн в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Илья Бронштейн в суде
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд арестовал бывшего министра образования Московской области Илью Бронштейна и ректора Корпоративного университета развития образования Андрея Лубского до 11 ноября, сообщила прокуратора Московской области в своем Telegram-канале.
"С учетом позиции представителя прокуратуры Московской области суд заключил под стражу бывшего министра образования Московской области, ректора Корпоративного университета развития образования и генерального директора коммерческой организации на срок до 11 ноября 2024 года", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.
Предполагаемый посредник, ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский, был арестован Тверским райсудом.
О назначении Бронштейна первым заместителем председателя правительства Подмосковья Мособлдума сообщила 12 апреля. А уже в конце августа губернатор Андрей Воробьев отправил его в отставку "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий".
До этого Бронштейн занимал должность министра образования региона.
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