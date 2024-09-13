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Суд арестовал бывшего министра образования Подмосковья - РИА Новости, 13.09.2024
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19:35 13.09.2024 (обновлено: 19:58 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/arest-1972605336.html
Суд арестовал бывшего министра образования Подмосковья
Суд арестовал бывшего министра образования Подмосковья - РИА Новости, 13.09.2024
Суд арестовал бывшего министра образования Подмосковья
Суд арестовал бывшего министра образования Московской области Илью Бронштейна и ректора Корпоративного университета развития образования Андрея Лубского до 11... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:35
2024-09-13T19:58
московская область (подмосковье)
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
московская областная дума
андрей воробьев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд арестовал бывшего министра образования Московской области Илью Бронштейна и ректора Корпоративного университета развития образования Андрея Лубского до 11 ноября, сообщила прокуратора Московской области в своем Telegram-канале."С учетом позиции представителя прокуратуры Московской области суд заключил под стражу бывшего министра образования Московской области, ректора Корпоративного университета развития образования и генерального директора коммерческой организации на срок до 11 ноября 2024 года", - говорится в сообщении.По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.Предполагаемый посредник, ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский, был арестован Тверским райсудом.О назначении Бронштейна первым заместителем председателя правительства Подмосковья Мособлдума сообщила 12 апреля. А уже в конце августа губернатор Андрей Воробьев отправил его в отставку "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий".До этого Бронштейн занимал должность министра образования региона.
https://ria.ru/20240912/vzyatka-1972381152.html
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московская область (подмосковье), происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, московская областная дума, андрей воробьев
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Московская областная дума, Андрей Воробьев
Суд арестовал бывшего министра образования Подмосковья

Суд арестовал бывшего министра образования Подмосковья до 11 сентября

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыИлья Бронштейн в суде
Илья Бронштейн в суде - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Илья Бронштейн в суде
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд арестовал бывшего министра образования Московской области Илью Бронштейна и ректора Корпоративного университета развития образования Андрея Лубского до 11 ноября, сообщила прокуратора Московской области в своем Telegram-канале.
"С учетом позиции представителя прокуратуры Московской области суд заключил под стражу бывшего министра образования Московской области, ректора Корпоративного университета развития образования и генерального директора коммерческой организации на срок до 11 ноября 2024 года", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.
Предполагаемый посредник, ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский, был арестован Тверским райсудом.
О назначении Бронштейна первым заместителем председателя правительства Подмосковья Мособлдума сообщила 12 апреля. А уже в конце августа губернатор Андрей Воробьев отправил его в отставку "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий".
До этого Бронштейн занимал должность министра образования региона.
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Московская область (Подмосковье)ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМосковская областная думаАндрей Воробьев
 
 
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