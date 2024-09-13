https://ria.ru/20240913/arest-1972605336.html

Суд арестовал бывшего министра образования Подмосковья

Суд арестовал бывшего министра образования Подмосковья - РИА Новости, 13.09.2024

Суд арестовал бывшего министра образования Подмосковья

Суд арестовал бывшего министра образования Московской области Илью Бронштейна и ректора Корпоративного университета развития образования Андрея Лубского до 11... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T19:35

2024-09-13T19:35

2024-09-13T19:58

московская область (подмосковье)

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

московская областная дума

андрей воробьев

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд арестовал бывшего министра образования Московской области Илью Бронштейна и ректора Корпоративного университета развития образования Андрея Лубского до 11 ноября, сообщила прокуратора Московской области в своем Telegram-канале."С учетом позиции представителя прокуратуры Московской области суд заключил под стражу бывшего министра образования Московской области, ректора Корпоративного университета развития образования и генерального директора коммерческой организации на срок до 11 ноября 2024 года", - говорится в сообщении.По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.Предполагаемый посредник, ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский, был арестован Тверским райсудом.О назначении Бронштейна первым заместителем председателя правительства Подмосковья Мособлдума сообщила 12 апреля. А уже в конце августа губернатор Андрей Воробьев отправил его в отставку "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий".До этого Бронштейн занимал должность министра образования региона.

https://ria.ru/20240912/vzyatka-1972381152.html

https://ria.ru/20240912/vina-1972397022.html

московская область (подмосковье)

россия

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московская область (подмосковье), происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, московская областная дума, андрей воробьев