https://ria.ru/20240913/arest-1972590128.html

Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья

Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья - РИА Новости, 13.09.2024

Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья

Тверской суд Москвы арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Илью Бронштейна по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T18:28

2024-09-13T18:28

2024-09-13T18:35

происшествия

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россия

московская областная дума

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Илью Бронштейна по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде."Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Бронштейна меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.Предполагаемый посредник, ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский, уже арестован Тверским райсудом.О назначении Бронштейна первым заместителем председателя правительства Подмосковья Мособлдума сообщила 12 апреля. А уже в конце августа губернатор Андрей Воробьев отправил его в отставку "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий".До этого Бронштейн занимал должность министра образования региона.

https://ria.ru/20240912/vina-1972397022.html

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