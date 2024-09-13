https://ria.ru/20240913/arest-1972590128.html
Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья
Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья - РИА Новости, 13.09.2024
Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья
Тверской суд Москвы арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Илью Бронштейна по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:28
2024-09-13T18:28
2024-09-13T18:35
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московская областная дума
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Илью Бронштейна по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде."Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Бронштейна меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.Предполагаемый посредник, ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский, уже арестован Тверским райсудом.О назначении Бронштейна первым заместителем председателя правительства Подмосковья Мособлдума сообщила 12 апреля. А уже в конце августа губернатор Андрей Воробьев отправил его в отставку "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий".До этого Бронштейн занимал должность министра образования региона.
https://ria.ru/20240912/vina-1972397022.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, московская областная дума, тверской суд г. москвы
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Московская областная дума, Тверской суд г. Москвы
Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья
Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья арестовали за взятку
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Илью Бронштейна по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Бронштейна меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.
Предполагаемый посредник, ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский, уже арестован Тверским райсудом.
О назначении Бронштейна первым заместителем председателя правительства Подмосковья Мособлдума
сообщила 12 апреля. А уже в конце августа губернатор Андрей Воробьев
отправил его в отставку "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий".
До этого Бронштейн занимал должность министра образования региона.