https://ria.ru/20240913/arest-1972555974.html

СК попросил арестовать бывшего первого зампреда правительства Подмосковья

СК попросил арестовать бывшего первого зампреда правительства Подмосковья - РИА Новости, 13.09.2024

СК попросил арестовать бывшего первого зампреда правительства Подмосковья

Следствие просит арестовать бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Илью Бронштейна по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в Тверском... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:34

2024-09-13T16:34

2024-09-13T16:40

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

андрей воробьев

московская областная дума

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Следствие просит арестовать бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Илью Бронштейна по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в Тверском районном суде столицы."Суд приступает к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения экс-первому заместителю председателя правительства Московской области Илье Бронштейну", - сказали в суде.По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.Предполагаемый посредник, ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский, уже арестован Тверским райсудом.О назначении Бронштейна первым заместителем председателя правительства Подмосковья Мособлдума сообщила 12 апреля. А уже в конце августа губернатор Андрей Воробьев отправил его в отставку "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий".До этого Бронштейн занимал должность министра образования региона.

https://ria.ru/20240913/lubskoy-1972554559.html

https://ria.ru/20240912/vina-1972397022.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), андрей воробьев, московская областная дума