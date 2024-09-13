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СК попросил арестовать бывшего первого зампреда правительства Подмосковья - РИА Новости, 13.09.2024
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16:34 13.09.2024 (обновлено: 16:40 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/arest-1972555974.html
СК попросил арестовать бывшего первого зампреда правительства Подмосковья
СК попросил арестовать бывшего первого зампреда правительства Подмосковья - РИА Новости, 13.09.2024
СК попросил арестовать бывшего первого зампреда правительства Подмосковья
Следствие просит арестовать бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Илью Бронштейна по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в Тверском... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:34
2024-09-13T16:40
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
андрей воробьев
московская областная дума
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Следствие просит арестовать бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Илью Бронштейна по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в Тверском районном суде столицы."Суд приступает к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения экс-первому заместителю председателя правительства Московской области Илье Бронштейну", - сказали в суде.По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.Предполагаемый посредник, ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский, уже арестован Тверским райсудом.О назначении Бронштейна первым заместителем председателя правительства Подмосковья Мособлдума сообщила 12 апреля. А уже в конце августа губернатор Андрей Воробьев отправил его в отставку "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий".До этого Бронштейн занимал должность министра образования региона.
https://ria.ru/20240913/lubskoy-1972554559.html
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), андрей воробьев, московская областная дума
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Андрей Воробьев, Московская областная дума
СК попросил арестовать бывшего первого зампреда правительства Подмосковья

СК РФ попросил арестовать бывшего первого зампреда правительства Подмосковья

© Фото : пресс-служба "Российского цифрового сотрудничества"Илья Бронштейн
Илья Бронштейн - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : пресс-служба "Российского цифрового сотрудничества"
Илья Бронштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Следствие просит арестовать бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Илью Бронштейна по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в Тверском районном суде столицы.
"Суд приступает к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения экс-первому заместителю председателя правительства Московской области Илье Бронштейну", - сказали в суде.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Ректора подмосковного университета арестовали по делу о взятке
Вчера, 16:29
По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.
Предполагаемый посредник, ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский, уже арестован Тверским райсудом.
О назначении Бронштейна первым заместителем председателя правительства Подмосковья Мособлдума сообщила 12 апреля. А уже в конце августа губернатор Андрей Воробьев отправил его в отставку "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий".
До этого Бронштейн занимал должность министра образования региона.
Вячеслав Филиппов - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Глава мемориала Минобороны не признал вину в получении взятки
12 сентября, 22:41
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Андрей ВоробьевМосковская областная дума
 
 
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