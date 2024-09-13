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В Дагестане арестовали мужчину, открывшего огонь по полицейским
В Дагестане арестовали мужчину, открывшего огонь по полицейским - РИА Новости, 13.09.2024
В Дагестане арестовали мужчину, открывшего огонь по полицейским
Суд заключил под стражу жителя Буйнакского района Дагестана, который подозревается в убийстве односельчанина и посягательстве на жизнь сотрудников полиции,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:25
2024-09-13T16:25
2024-09-13T16:25
происшествия
буйнакский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 13 сен - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Буйнакского района Дагестана, который подозревается в убийстве односельчанина и посягательстве на жизнь сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов", – говорится в сообщении. По данным следствия, в среду 45-летний житель села Верхнее Казанище Буйнакского района "на почве ранее возникших неприязненных отношений" на окраине села застрелил из ружья 24-летнего местного жителя. Затем он скинул тело убитого в овраг и ушел домой. Когда полицейские пришли его задерживать, мужчина несколько раз выстрелил в них из ружья. Сотрудники не пострадали.
https://ria.ru/20240909/perm-1971624242.html
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происшествия, буйнакский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Буйнакский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане арестовали мужчину, открывшего огонь по полицейским
В Дагестане арестовали мужчину, открывшего огонь по полицейским при задержании