https://ria.ru/20240913/arest-1972553053.html

В Дагестане арестовали мужчину, открывшего огонь по полицейским

В Дагестане арестовали мужчину, открывшего огонь по полицейским - РИА Новости, 13.09.2024

В Дагестане арестовали мужчину, открывшего огонь по полицейским

Суд заключил под стражу жителя Буйнакского района Дагестана, который подозревается в убийстве односельчанина и посягательстве на жизнь сотрудников полиции,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:25

2024-09-13T16:25

2024-09-13T16:25

происшествия

буйнакский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 13 сен - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Буйнакского района Дагестана, который подозревается в убийстве односельчанина и посягательстве на жизнь сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов", – говорится в сообщении. По данным следствия, в среду 45-летний житель села Верхнее Казанище Буйнакского района "на почве ранее возникших неприязненных отношений" на окраине села застрелил из ружья 24-летнего местного жителя. Затем он скинул тело убитого в овраг и ушел домой. Когда полицейские пришли его задерживать, мужчина несколько раз выстрелил в них из ружья. Сотрудники не пострадали.

https://ria.ru/20240909/perm-1971624242.html

буйнакский район

россия

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происшествия, буйнакский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)