https://ria.ru/20240913/arest-1972413227.html

Суд арестовал имущество топ-менеджера "Росатома" Сахарова

Суд арестовал имущество топ-менеджера "Росатома" Сахарова - РИА Новости, 13.09.2024

Суд арестовал имущество топ-менеджера "Росатома" Сахарова

Басманный суд Москвы арестовал в рамках дела о получении взятки имущество на сумму более 100 миллионов рублей, принадлежащее топ-менеджеру госкорпорации... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T03:19

2024-09-13T03:19

2024-09-13T03:26

происшествия

москва

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал в рамках дела о получении взятки имущество на сумму более 100 миллионов рублей, принадлежащее топ-менеджеру госкорпорации "Росатом" Геннадию Сахарову и его супруге, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно постановлению суда, арест наложен на три столичные квартиры, три автомобиля и одно машиноместо. При этом почти все имущество оформлено на супругу Сахарова. Недвижимость расположена в разных жилых комплексах на западе Москвы, каждая из квартир имеет примерно одинаковую площадь 63-66 квадратных метров, также в одном из ЖК, расположенном на проспекте Вернадского, арестовано машиноместо. Супруге принадлежит автомобиль Zeekr 001 прошлого года выпуска, рыночная стоимость которого, согласно открытым данным, составляет около семи миллионов рублей. Кроме того, арестован ее второй автомобиль 2022 года выпуска. Помимо этого, суд наложил арест на автомобиль, свидетельство о регистрации которого вместе с ключами было найдено при обыске загородного дома топ-менеджера возле Внуково. По документам, машина числится на балансе ООО "Интэнс Инжиниринг", бенефициаром которого является Сахаров. Ранее он занимал должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом". С начала года, как сообщили в "Росатоме", Сахарова перевели на должность руководителя по контролю проектов сооружения. Уголовное дело возбудили в конце марта. Сахарову предъявили обвинение в получении взятки за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями в особо крупном размере. Топ-менеджеру грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. По делу также проходит гендиректор компании, который обвиняется в даче взятки. Сахаров вину не признал, но во время допроса подтвердил факт получения денежных средств от гендиректора компании за консультирование указанной организации при реализации контрактов.

https://ria.ru/20240912/vina-1972397022.html

https://ria.ru/20240329/sud-1936539985.html

https://ria.ru/20240731/vzyatki-1963214533.html

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происшествия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия