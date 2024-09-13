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На развитие АПК Вологодской области направили около миллиарда рублей
На развитие АПК Вологодской области направили около миллиарда рублей - РИА Новости, 13.09.2024
На развитие АПК Вологодской области направили около миллиарда рублей
Порядка миллиарда рублей в 2024 году направлено на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Вологодской области, более 80% этих средств уже... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T23:23
2024-09-13T23:23
2024-09-13T23:23
экономика
вологодская область
россия
дмитрий патрушев
георгий филимонов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Порядка миллиарда рублей в 2024 году направлено на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Вологодской области, более 80% этих средств уже доведено получателям, сообщили в аппарате зампреда правительства РФ Дмитрия Патрушева. Там уточнили, что вице-премьер в рамках рабочей поездки в Вологодскую область провел двухстороннюю встречу с врио губернатора Георгием Филимоновым. "В текущем году для развития агропромышленного комплекса и сельских территорий Вологодской области правительством России направлено порядка миллиарда рублей. Более 80% этих средств уже доведено получателям", - сообщили в аппарате со ссылкой на вице-премьера. Зампред правительства также отметил положительные показатели в промышленности региона и в сельском хозяйстве. "Ключевая подотрасль АПК - животноводство и, особенно, молочное. По объемам производства молока регион занимает второе место в Северо-Западном Федеральном округе. А местная молочная продукция давно стала общеизвестным брендом", - говорится в сообщении. В аппарате вице-премьера добавили, что другой важной темой встречи стало качество реализации федпроектов. В частности тех, в рамках которых ликвидируются свалки в границах городов, обеспечивается очистка сточных вод. Эти направления, по словам вице-премьера, имеют особую социальную значимость. "Знаю, что планируете участвовать и в нацпроекте "Экологическое благополучие" с 2025 года. Рассчитываю на своевременное и качественное исполнение мероприятий. Это положительно скажется на экологической ситуации в регионе и повысит качество жизни граждан", – сказал Патрушев, слова которого привели в сообщении.
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экономика, вологодская область, россия, дмитрий патрушев, георгий филимонов
Экономика, Вологодская область, Россия, Дмитрий Патрушев, Георгий Филимонов
На развитие АПК Вологодской области направили около миллиарда рублей
Патрушев: на развитие АПК Вологодской области направили около миллиарда рублей
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Порядка миллиарда рублей в 2024 году направлено на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Вологодской области, более 80% этих средств уже доведено получателям, сообщили в аппарате зампреда правительства РФ Дмитрия Патрушева.
Там уточнили, что вице-премьер в рамках рабочей поездки в Вологодскую область провел двухстороннюю встречу с врио губернатора Георгием Филимоновым
. "В текущем году для развития агропромышленного комплекса и сельских территорий Вологодской области правительством России направлено порядка миллиарда рублей. Более 80% этих средств уже доведено получателям", - сообщили в аппарате со ссылкой на вице-премьера.
Зампред правительства также отметил положительные показатели в промышленности региона и в сельском хозяйстве. "Ключевая подотрасль АПК - животноводство и, особенно, молочное. По объемам производства молока регион занимает второе место в Северо-Западном Федеральном округе. А местная молочная продукция давно стала общеизвестным брендом", - говорится в сообщении.
В аппарате вице-премьера добавили, что другой важной темой встречи стало качество реализации федпроектов. В частности тех, в рамках которых ликвидируются свалки в границах городов, обеспечивается очистка сточных вод. Эти направления, по словам вице-премьера, имеют особую социальную значимость.
"Знаю, что планируете участвовать и в нацпроекте "Экологическое благополучие" с 2025 года. Рассчитываю на своевременное и качественное исполнение мероприятий. Это положительно скажется на экологической ситуации в регионе и повысит качество жизни граждан", – сказал Патрушев, слова которого привели в сообщении.