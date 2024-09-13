https://ria.ru/20240913/antonov-1972615426.html
США не смогут отсидеться за океаном при ядерном конфликте, заявил Антонов
США не смогут отсидеться за океаном при ядерном конфликте, заявил Антонов - РИА Новости, 13.09.2024
США не смогут отсидеться за океаном при ядерном конфликте, заявил Антонов
США не удастся отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе, Вашингтону стоит прекратить играть с огнем, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T20:44
2024-09-13T20:44
2024-09-13T20:44
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
европа
анатолий антонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США не удастся отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе, Вашингтону стоит прекратить играть с огнем, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. "Меня поражает другое - мы сто раз говорили, что ядерной войны между ядерными государствами, тем более - США и Россией, не может быть. И победителей не будет. Но здесь (в США - ред.) какая-то иллюзия, что если будет конфликт, то он не распространится на территорию США. Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис - американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия-24". "Поэтому мы постоянно говорим, не надо играть с этой риторикой… Не играйте с огнем", - добавил Антонов.
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
сша
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, европа, анатолий антонов
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Европа, Анатолий Антонов
США не смогут отсидеться за океаном при ядерном конфликте, заявил Антонов
Антонов: США не смогут отсидеться за океаном при ядерном конфликте в Европе
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США не удастся отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе, Вашингтону стоит прекратить играть с огнем, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Меня поражает другое - мы сто раз говорили, что ядерной войны между ядерными государствами, тем более - США и Россией, не может быть. И победителей не будет. Но здесь (в США - ред.) какая-то иллюзия, что если будет конфликт, то он не распространится на территорию США. Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис - американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия-24".
"Поэтому мы постоянно говорим, не надо играть с этой риторикой… Не играйте с огнем", - добавил Антонов.