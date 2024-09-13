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США не смогут отсидеться за океаном при ядерном конфликте, заявил Антонов - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/antonov-1972615426.html
США не смогут отсидеться за океаном при ядерном конфликте, заявил Антонов
США не смогут отсидеться за океаном при ядерном конфликте, заявил Антонов - РИА Новости, 13.09.2024
США не смогут отсидеться за океаном при ядерном конфликте, заявил Антонов
США не удастся отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе, Вашингтону стоит прекратить играть с огнем, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T20:44
2024-09-13T20:44
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
европа
анатолий антонов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США не удастся отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе, Вашингтону стоит прекратить играть с огнем, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. "Меня поражает другое - мы сто раз говорили, что ядерной войны между ядерными государствами, тем более - США и Россией, не может быть. И победителей не будет. Но здесь (в США - ред.) какая-то иллюзия, что если будет конфликт, то он не распространится на территорию США. Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис - американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия-24". "Поэтому мы постоянно говорим, не надо играть с этой риторикой… Не играйте с огнем", - добавил Антонов.
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в мире, сша, россия, европа, анатолий антонов
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Европа, Анатолий Антонов
США не смогут отсидеться за океаном при ядерном конфликте, заявил Антонов

Антонов: США не смогут отсидеться за океаном при ядерном конфликте в Европе

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США не удастся отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе, Вашингтону стоит прекратить играть с огнем, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Меня поражает другое - мы сто раз говорили, что ядерной войны между ядерными государствами, тем более - США и Россией, не может быть. И победителей не будет. Но здесь (в США - ред.) какая-то иллюзия, что если будет конфликт, то он не распространится на территорию США. Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис - американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия-24".
"Поэтому мы постоянно говорим, не надо играть с этой риторикой… Не играйте с огнем", - добавил Антонов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияЕвропаАнатолий Антонов
 
 
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