https://ria.ru/20240913/antonov-1972615426.html

США не смогут отсидеться за океаном при ядерном конфликте, заявил Антонов

США не смогут отсидеться за океаном при ядерном конфликте, заявил Антонов - РИА Новости, 13.09.2024

США не смогут отсидеться за океаном при ядерном конфликте, заявил Антонов

США не удастся отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе, Вашингтону стоит прекратить играть с огнем, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T20:44

2024-09-13T20:44

2024-09-13T20:44

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США не удастся отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе, Вашингтону стоит прекратить играть с огнем, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. "Меня поражает другое - мы сто раз говорили, что ядерной войны между ядерными государствами, тем более - США и Россией, не может быть. И победителей не будет. Но здесь (в США - ред.) какая-то иллюзия, что если будет конфликт, то он не распространится на территорию США. Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис - американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия-24". "Поэтому мы постоянно говорим, не надо играть с этой риторикой… Не играйте с огнем", - добавил Антонов.

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

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в мире, сша, россия, европа, анатолий антонов