https://ria.ru/20240913/amerika-1972619044.html

США не намерены становиться участником конфликта на Украине, заявил Госдеп

США не намерены становиться участником конфликта на Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 13.09.2024

США не намерены становиться участником конфликта на Украине, заявил Госдеп

США не намерены становиться участником конфликта на Украине, в том числе направлять в страну свои войска, заявил в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T21:15

2024-09-13T21:15

2024-09-13T21:27

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888189_0:145:1280:865_1920x0_80_0_0_b7d0d78f73f9d0fd23035aaf5c7675a7.jpg

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США не намерены становиться участником конфликта на Украине, в том числе направлять в страну свои войска, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер."Мы дали ясно понять, что не намерены становиться участником конфликта на Украине, в том числе отправлять в страну свои вооруженные силы", - сказал Миллер в ходе брифинга.

https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, государственный департамент сша