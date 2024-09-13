https://ria.ru/20240913/amerika-1972619044.html
США не намерены становиться участником конфликта на Украине, заявил Госдеп
США не намерены становиться участником конфликта на Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 13.09.2024
США не намерены становиться участником конфликта на Украине, заявил Госдеп
США не намерены становиться участником конфликта на Украине, в том числе направлять в страну свои войска, заявил в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T21:15
2024-09-13T21:15
2024-09-13T21:27
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888189_0:145:1280:865_1920x0_80_0_0_b7d0d78f73f9d0fd23035aaf5c7675a7.jpg
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США не намерены становиться участником конфликта на Украине, в том числе направлять в страну свои войска, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер."Мы дали ясно понять, что не намерены становиться участником конфликта на Украине, в том числе отправлять в страну свои вооруженные силы", - сказал Миллер в ходе брифинга.
https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888189_72:0:1280:906_1920x0_80_0_0_e6c661302367604290ff4edda12a0e02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Государственный департамент США
США не намерены становиться участником конфликта на Украине, заявил Госдеп
Госдеп: США не хотят вступать в конфликт на Украине и отправлять войска