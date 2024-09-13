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США не намерены становиться участником конфликта на Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:15 13.09.2024 (обновлено: 21:27 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/amerika-1972619044.html
США не намерены становиться участником конфликта на Украине, заявил Госдеп
США не намерены становиться участником конфликта на Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 13.09.2024
США не намерены становиться участником конфликта на Украине, заявил Госдеп
США не намерены становиться участником конфликта на Украине, в том числе направлять в страну свои войска, заявил в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T21:15
2024-09-13T21:27
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США не намерены становиться участником конфликта на Украине, в том числе направлять в страну свои войска, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер."Мы дали ясно понять, что не намерены становиться участником конфликта на Украине, в том числе отправлять в страну свои вооруженные силы", - сказал Миллер в ходе брифинга.
https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html
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в мире, сша, украина, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Государственный департамент США
США не намерены становиться участником конфликта на Украине, заявил Госдеп

Госдеп: США не хотят вступать в конфликт на Украине и отправлять войска

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США не намерены становиться участником конфликта на Украине, в том числе направлять в страну свои войска, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.
"Мы дали ясно понять, что не намерены становиться участником конфликта на Украине, в том числе отправлять в страну свои вооруженные силы", - сказал Миллер в ходе брифинга.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаГосударственный департамент США
 
 
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