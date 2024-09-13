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ВСУ потеряли почти всю западную технику в Курской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 13.09.2024 (обновлено: 12:57 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/alaudinov-1972486640.html
ВСУ потеряли почти всю западную технику в Курской области, заявил Алаудинов
ВСУ потеряли почти всю западную технику в Курской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 13.09.2024
ВСУ потеряли почти всю западную технику в Курской области, заявил Алаудинов
Большая часть европейской техники ВСУ уничтожена российскими военными на территории Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:45
2024-09-13T12:57
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
курская область
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Большая часть европейской техники ВСУ уничтожена российскими военными на территории Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Противник… он здесь понес много… техники, европейской техники, которой как раз были насыщены те подразделения, которые совершили вот этот прорыв на территорию Курской области. Можно сказать, что большая часть этой техники уже ими утеряна, она была сожжена", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20240913/kurskaya-1972481987.html
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вооруженные силы украины, апты алаудинов, курская область, россия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Курская область, Россия
ВСУ потеряли почти всю западную технику в Курской области, заявил Алаудинов

Алаудинов: большую часть западной техники ВСУ в Курской области уничтожили

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Большая часть европейской техники ВСУ уничтожена российскими военными на территории Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Противник… он здесь понес много… техники, европейской техники, которой как раз были насыщены те подразделения, которые совершили вот этот прорыв на территорию Курской области. Можно сказать, что большая часть этой техники уже ими утеряна, она была сожжена", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Минобороны рассказало подробности о боях с ВСУ в Курской области
Вчера, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАпты АлаудиновКурская областьРоссия
 
 
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