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Reuters: ЕК предложила варианты продления заморозки российских активов - РИА Новости, 13.09.2024
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https://ria.ru/20240913/aktivy-1972583563.html
Reuters: ЕК предложила варианты продления заморозки российских активов
Reuters: ЕК предложила варианты продления заморозки российских активов - РИА Новости, 13.09.2024
Reuters: ЕК предложила варианты продления заморозки российских активов
Еврокомиссия представила три новых варианта продления заморозки активов Центрального банка России для представления кредита G7 Украине, передает агентство... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:00
2024-09-13T18:00
специальная военная операция на украине
экономика
россия
саудовская аравия
украина
паоло джентилони
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Еврокомиссия представила три новых варианта продления заморозки активов Центрального банка России для представления кредита G7 Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Европейская комиссия представила послам ЕС три новых варианта продления срока действия санкций, распространяющихся на активы Центрального банка России, имеющих решающее значение для получения кредита G7 Украине в размере 50 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. По данным агентства, один вариант включает в себя заморозку активов на пять лет с пересмотром каждые 12 месяцев. По словам источников агентства, второй вариант - пересмотр замораживания активов каждые 36 месяцев. Третий вариант - продлить срок пересмотра всех санкций, связанных с Россией, до 36 месяцев. В июле этого года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит свое предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца этого года. После официального внесения предложения ЕК оно поступит на обсуждение в трехстороннем формате с участием комиссии, Совета ЕС и Европарламента. Затем потребуются еще формальные процедуры утверждения на пленарной сессии ЕП. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее G7 согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Некоторое время назад, по данным СМИ, Саудовская Аравия предупредила страны "большой семерки", что может распродать приобретенные ею долговые обязательства некоторых европейских государств в случае, если G7 примет решение об изъятии замороженных активов России на сумму около 300 миллиардов долларов. По имеющимся данным, минфин Саудовской Аравии уведомил некоторых коллег из "большой семерки" о несогласии королевства с инициативой об изъятии российских активов. При этом не уточнялось, действовала ли Саудовская Аравия из собственных интересов или из солидарности с Россией. СМИ также указывали, что европейские чиновники якобы были обеспокоены тем, что другие страны могли бы последовать примеру Саудовской Аравии. При этом в Еврокомиссии заявили, что не комментируют сообщения о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль слышал о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС в случае изъятия российских активов. Он также напомнил, что Москва давно указывала на то, что "незаконные попытки ограбить РФ, тем или иным образом", так или иначе "приведут к огромному ущербу международной финансовой системы" и заставят задуматься многие страны о судьбе их собственных средств.
https://ria.ru/20240724/sanktsii-1961544388.html
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экономика, россия, саудовская аравия, украина, паоло джентилони, сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, g7, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Украина, Паоло Джентилони, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Евросоюз, G7, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Reuters: ЕК предложила варианты продления заморозки российских активов

Reuters: ЕК представила три новых варианта продления заморозки активов ЦБ России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Еврокомиссия представила три новых варианта продления заморозки активов Центрального банка России для представления кредита G7 Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Европейская комиссия представила послам ЕС три новых варианта продления срока действия санкций, распространяющихся на активы Центрального банка России, имеющих решающее значение для получения кредита G7 Украине в размере 50 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
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По данным агентства, один вариант включает в себя заморозку активов на пять лет с пересмотром каждые 12 месяцев. По словам источников агентства, второй вариант - пересмотр замораживания активов каждые 36 месяцев. Третий вариант - продлить срок пересмотра всех санкций, связанных с Россией, до 36 месяцев.
В июле этого года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит свое предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца этого года. После официального внесения предложения ЕК оно поступит на обсуждение в трехстороннем формате с участием комиссии, Совета ЕС и Европарламента. Затем потребуются еще формальные процедуры утверждения на пленарной сессии ЕП.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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Ранее G7 согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Некоторое время назад, по данным СМИ, Саудовская Аравия предупредила страны "большой семерки", что может распродать приобретенные ею долговые обязательства некоторых европейских государств в случае, если G7 примет решение об изъятии замороженных активов России на сумму около 300 миллиардов долларов. По имеющимся данным, минфин Саудовской Аравии уведомил некоторых коллег из "большой семерки" о несогласии королевства с инициативой об изъятии российских активов. При этом не уточнялось, действовала ли Саудовская Аравия из собственных интересов или из солидарности с Россией. СМИ также указывали, что европейские чиновники якобы были обеспокоены тем, что другие страны могли бы последовать примеру Саудовской Аравии.
При этом в Еврокомиссии заявили, что не комментируют сообщения о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль слышал о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС в случае изъятия российских активов. Он также напомнил, что Москва давно указывала на то, что "незаконные попытки ограбить РФ, тем или иным образом", так или иначе "приведут к огромному ущербу международной финансовой системы" и заставят задуматься многие страны о судьбе их собственных средств.
Где заморожены активы Центробанка России
7 марта, 20:14
Инфографика
Где заморожены активы Центробанка РоссииПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияСаудовская АравияУкраинаПаоло ДжентилониСергей ЛавровДмитрий ПесковЕвросоюзG7ЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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