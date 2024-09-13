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Имущество директора парка "Патриот" Ахмедова арестовали - РИА Новости, 13.09.2024
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10:21 13.09.2024 (обновлено: 10:34 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/akhmedov-1972446932.html
Имущество директора парка "Патриот" Ахмедова арестовали
Имущество директора парка "Патриот" Ахмедова арестовали - РИА Новости, 13.09.2024
Имущество директора парка "Патриот" Ахмедова арестовали
Арестовано имущество директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и другого фигуранта дела о мошенничестве, замначальника Главного управления инновационного... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:21
2024-09-13T10:34
происшествия
патриот
следственный комитет россии (ск рф)
министерство обороны рф (минобороны рф)
светлана петренко
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Арестовано имущество директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и другого фигуранта дела о мошенничестве, замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова на сумму свыше 60 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Наложен арест на имущество обвиняемых - заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслава Ахмедова на общую сумму более 60 миллионов рублей", - сказала она.По данным следствия, Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием "похитили бюджетные денежные средства в размере 30 миллионов рублей". Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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происшествия, патриот, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф), светлана петренко
Происшествия, Патриот, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Светлана Петренко
Имущество директора парка "Патриот" Ахмедова арестовали

СК: арестовано имущество директора парка "Патриот" Ахмедова на сумму 60 млн руб

© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"Вячеслав Ахмедов
Вячеслав Ахмедов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"
Вячеслав Ахмедов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Арестовано имущество директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и другого фигуранта дела о мошенничестве, замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова на сумму свыше 60 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«
"Наложен арест на имущество обвиняемых - заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслава Ахмедова на общую сумму более 60 миллионов рублей", - сказала она.
По данным следствия, Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием "похитили бюджетные денежные средства в размере 30 миллионов рублей". Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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ПроисшествияПатриотСледственный комитет России (СК РФ)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Светлана Петренко
 
 
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