Имущество директора парка "Патриот" Ахмедова арестовали
СК: арестовано имущество директора парка "Патриот" Ахмедова на сумму 60 млн руб
© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"Вячеслав Ахмедов
© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"
Вячеслав Ахмедов. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Арестовано имущество директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и другого фигуранта дела о мошенничестве, замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова на сумму свыше 60 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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"Наложен арест на имущество обвиняемых - заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслава Ахмедова на общую сумму более 60 миллионов рублей", - сказала она.
По данным следствия, Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием "похитили бюджетные денежные средства в размере 30 миллионов рублей". Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".