https://ria.ru/20240913/akhmedov-1972446932.html

Имущество директора парка "Патриот" Ахмедова арестовали

Имущество директора парка "Патриот" Ахмедова арестовали - РИА Новости, 13.09.2024

Имущество директора парка "Патриот" Ахмедова арестовали

Арестовано имущество директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и другого фигуранта дела о мошенничестве, замначальника Главного управления инновационного... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T10:21

2024-09-13T10:21

2024-09-13T10:34

происшествия

патриот

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны рф (минобороны рф)

светлана петренко

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Арестовано имущество директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и другого фигуранта дела о мошенничестве, замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова на сумму свыше 60 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Наложен арест на имущество обвиняемых - заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслава Ахмедова на общую сумму более 60 миллионов рублей", - сказала она.По данным следствия, Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием "похитили бюджетные денежные средства в размере 30 миллионов рублей". Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, патриот, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф), светлана петренко