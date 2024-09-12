https://ria.ru/20240912/zoloto-1972323685.html
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 12.09.2024
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота растет более чем на один процент и достигла нового рекордного значения, поднявшись выше 2570 долларов за тройскую унцию, следует из данных... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:14
2024-09-12T16:14
2024-09-12T17:33
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Стоимость золота растет более чем на один процент и достигла нового рекордного значения, поднявшись выше 2570 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 16:12 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 33,6 доллара, или на 1,32 процента, до 2576 долларов за тройскую унцию. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 2576,55 доллара.В этом году стоимость золота не раз обновляла рекорды. По мнению аналитиков, подорожание происходит из-за напряженной ситуации в мире, а драгоценный металл расценивается как актив-убежище.Кроме того, инвесторы следят за экономическими показателями США, чтобы найти дополнительные подсказки по ожидаемому смягчению монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Так, накануне появились данные по инфляции в Соединенных Штатах: индекс потребительских цен по итогам августа вырос на 2,5 процента в годовом выражении после увеличения на 2,9 процента месяцем ранее. Таким образом, прирост оказался на самом низком уровне с февраля 2021-го.Ранее в четверг Министерство труда США обнародовало информацию по количеству заявок по безработице в стране: с 1 по 7 сентября их число увеличилось на 230 тысяч, как и предполагали аналитики.Сегодня же рынки обратили внимание на итоги сентябрьского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), согласно которым регулятор решил понизить базовую процентную ставку с 4,25 до 3,65 процента годовых."Совокупность данных по снижению ставки ЕЦБ, небольшому увеличению числа заявок на пособие по безработице и индексу потребительских цен оказалась достаточной, чтобы золото поднялось до нового рекордного уровня", — приводит агентство Bloomberg заявление главы отдела сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансена.Как рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, в ближайшее время золото может пробить отметку 2600 долларов за тройскую унцию. Причиной тому, помимо названных выше факторов, также станет неопределенность в итогах предстоящих выборов президента США.
https://ria.ru/20240910/valyuta-1971687470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нью-йорк (город), сша, европейский центральный банк, федеральная резервная система сша, saxo bank
Экономика, Нью-Йорк (город), США, Европейский центральный банк, Федеральная резервная система США, Saxo Bank
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота обновила рекорд, поднявшись выше $2570 за тройскую унцию
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Стоимость золота растет более чем на один процент и достигла нового рекордного значения, поднявшись выше 2570 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 16:12 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 33,6 доллара, или на 1,32 процента, до 2576 долларов за тройскую унцию. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 2576,55 доллара.
В этом году стоимость золота не раз обновляла рекорды. По мнению аналитиков, подорожание происходит из-за напряженной ситуации в мире, а драгоценный металл расценивается как актив-убежище.
Кроме того, инвесторы следят за экономическими показателями США
, чтобы найти дополнительные подсказки по ожидаемому смягчению монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС
).
Снижение учетной ставки ФРС ослабляет курс доллара, тем самым поддерживая котировки золота.
Так, накануне появились данные по инфляции в Соединенных Штатах: индекс потребительских цен по итогам августа вырос на 2,5 процента в годовом выражении после увеличения на 2,9 процента месяцем ранее. Таким образом, прирост оказался на самом низком уровне с февраля 2021-го.
Ранее в четверг Министерство труда США обнародовало информацию по количеству заявок по безработице в стране: с 1 по 7 сентября их число увеличилось на 230 тысяч, как и предполагали аналитики.
Сегодня же рынки обратили внимание на итоги сентябрьского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ
), согласно которым регулятор решил понизить базовую процентную ставку с 4,25 до 3,65 процента годовых.
"Совокупность данных по снижению ставки ЕЦБ, небольшому увеличению числа заявок на пособие по безработице и индексу потребительских цен оказалась достаточной, чтобы золото поднялось до нового рекордного уровня", — приводит агентство Bloomberg заявление главы отдела сырьевой стратегии Saxo Bank
Оле Хансена.
Как рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, в ближайшее время золото может пробить отметку 2600 долларов за тройскую унцию. Причиной тому, помимо названных выше факторов, также станет неопределенность в итогах предстоящих выборов президента США.