https://ria.ru/20240912/zoloto-1972323685.html

Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 12.09.2024

Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота растет более чем на один процент и достигла нового рекордного значения, поднявшись выше 2570 долларов за тройскую унцию, следует из данных... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T16:14

2024-09-12T16:14

2024-09-12T17:33

экономика

нью-йорк (город)

сша

европейский центральный банк

федеральная резервная система сша

saxo bank

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Стоимость золота растет более чем на один процент и достигла нового рекордного значения, поднявшись выше 2570 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 16:12 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 33,6 доллара, или на 1,32 процента, до 2576 долларов за тройскую унцию. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 2576,55 доллара.В этом году стоимость золота не раз обновляла рекорды. По мнению аналитиков, подорожание происходит из-за напряженной ситуации в мире, а драгоценный металл расценивается как актив-убежище.Кроме того, инвесторы следят за экономическими показателями США, чтобы найти дополнительные подсказки по ожидаемому смягчению монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Так, накануне появились данные по инфляции в Соединенных Штатах: индекс потребительских цен по итогам августа вырос на 2,5 процента в годовом выражении после увеличения на 2,9 процента месяцем ранее. Таким образом, прирост оказался на самом низком уровне с февраля 2021-го.Ранее в четверг Министерство труда США обнародовало информацию по количеству заявок по безработице в стране: с 1 по 7 сентября их число увеличилось на 230 тысяч, как и предполагали аналитики.Сегодня же рынки обратили внимание на итоги сентябрьского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), согласно которым регулятор решил понизить базовую процентную ставку с 4,25 до 3,65 процента годовых."Совокупность данных по снижению ставки ЕЦБ, небольшому увеличению числа заявок на пособие по безработице и индексу потребительских цен оказалась достаточной, чтобы золото поднялось до нового рекордного уровня", — приводит агентство Bloomberg заявление главы отдела сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансена.Как рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, в ближайшее время золото может пробить отметку 2600 долларов за тройскую унцию. Причиной тому, помимо названных выше факторов, также станет неопределенность в итогах предстоящих выборов президента США.

https://ria.ru/20240910/valyuta-1971687470.html

https://ria.ru/20240831/rossiya-1969559291.html

https://ria.ru/20240905/zoloto-1970663152.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, нью-йорк (город), сша, европейский центральный банк, федеральная резервная система сша, saxo bank