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Ушедший из России LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака - РИА Новости, 12.09.2024
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08:52 12.09.2024 (обновлено: 11:04 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/znak-1972214885.html
Ушедший из России LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака
Ушедший из России LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака - РИА Новости, 12.09.2024
Ушедший из России LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака
Ушедший из России южнокорейский бренд LG подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака в стране Ohui, следует из электронной базы ведомства. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T08:52
2024-09-12T11:04
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
южная корея
в мире
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ушедший из России южнокорейский бренд LG подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака в стране Ohui, следует из электронной базы ведомства. В заявке указано, что под брендом Ohui планируется создавать кремы, парфюмы, уход для волос и другие косметические средства. Дата поступления заявки - 6 сентября, Роспатент ее опубликовал 10 сентября. В марте 2022 года южнокорейский производитель электроники и техники LG объявил о приостановке всех поставок в России. Компания при этом пообещала следить за ситуацией.
https://ria.ru/20240614/cola-1952754902.html
россия
южная корея
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россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), южная корея, в мире
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Южная Корея, В мире
Ушедший из России LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака

Бренд LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака Ohui в России

© AP Photo / Lee Jin-manЛоготип компании LG Electronics в Сеуле, Южная Корея
Логотип компании LG Electronics в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Логотип компании LG Electronics в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ушедший из России южнокорейский бренд LG подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака в стране Ohui, следует из электронной базы ведомства.
В заявке указано, что под брендом Ohui планируется создавать кремы, парфюмы, уход для волос и другие косметические средства.
Дата поступления заявки - 6 сентября, Роспатент ее опубликовал 10 сентября.
В марте 2022 года южнокорейский производитель электроники и техники LG объявил о приостановке всех поставок в России. Компания при этом пообещала следить за ситуацией.
Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
СМИ: Coca-Cola вновь регистрирует товарные знаки в России
14 июня, 03:44
 
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Южная КореяВ мире
 
 
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