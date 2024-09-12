https://ria.ru/20240912/znak-1972214885.html

Ушедший из России LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака

Ушедший из России LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака - РИА Новости, 12.09.2024

Ушедший из России LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака

Ушедший из России южнокорейский бренд LG подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака в стране Ohui, следует из электронной базы ведомства. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T08:52

2024-09-12T08:52

2024-09-12T11:04

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

южная корея

в мире

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ушедший из России южнокорейский бренд LG подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака в стране Ohui, следует из электронной базы ведомства. В заявке указано, что под брендом Ohui планируется создавать кремы, парфюмы, уход для волос и другие косметические средства. Дата поступления заявки - 6 сентября, Роспатент ее опубликовал 10 сентября. В марте 2022 года южнокорейский производитель электроники и техники LG объявил о приостановке всех поставок в России. Компания при этом пообещала следить за ситуацией.

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россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), южная корея, в мире