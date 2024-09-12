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Ушедший из России LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака
Ушедший из России LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака - РИА Новости, 12.09.2024
Ушедший из России LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака
Ушедший из России южнокорейский бренд LG подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака в стране Ohui, следует из электронной базы ведомства. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T08:52
2024-09-12T08:52
2024-09-12T11:04
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ушедший из России южнокорейский бренд LG подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака в стране Ohui, следует из электронной базы ведомства. В заявке указано, что под брендом Ohui планируется создавать кремы, парфюмы, уход для волос и другие косметические средства. Дата поступления заявки - 6 сентября, Роспатент ее опубликовал 10 сентября. В марте 2022 года южнокорейский производитель электроники и техники LG объявил о приостановке всех поставок в России. Компания при этом пообещала следить за ситуацией.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), южная корея, в мире
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Южная Корея, В мире
Ушедший из России LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака
Бренд LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака Ohui в России
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ушедший из России южнокорейский бренд LG подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака в стране Ohui, следует из электронной базы ведомства.
В заявке указано, что под брендом Ohui планируется создавать кремы, парфюмы, уход для волос и другие косметические средства.
Дата поступления заявки - 6 сентября, Роспатент ее опубликовал 10 сентября.
В марте 2022 года южнокорейский производитель электроники и техники LG объявил о приостановке всех поставок в России. Компания при этом пообещала следить за ситуацией.