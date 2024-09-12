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"Сырский пропал": на Украине призвали Зеленского к ответу
"Сырский пропал": на Украине призвали Зеленского к ответу - РИА Новости, 12.09.2024
"Сырский пропал": на Украине призвали Зеленского к ответу
Россия прорвала фронт, а главком ВСУ Александр Сырский исчез, пока Владимир Зеленский утверждает, что все идет по плану, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T22:04
2024-09-12T22:04
2024-09-12T22:51
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия прорвала фронт, а главком ВСУ Александр Сырский исчез, пока Владимир Зеленский утверждает, что все идет по плану, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.В четверг Зеленский назвал наступательные действия России в Курской области частью украинского плана."Возникает вопрос, а какой план у Зеленского. Идут постоянные сообщения о гибели украинских военных в Курской области, о ранениях, о тяжелой ситуации. Сырский пропал — нету Сырского. Он постоянно был на связи, а теперь исчез. Это тоже очень нехороший знак", — отметил Соскин.По словам аналитика, российские военные прорвали фронт, практически окружили большое количество украинских солдат в Курской области и вернули под свой контроль десяток населенных пунктов. Эксперт задался вопросом, каким образом это все может быть планом Украины."Зеленский и его люди заявляют одно, а в реальности ситуация другая — все значительно хуже", — заключил Соскин.Как заявило Минобороны России, за двое суток группировка войск "Север" освободила десять населенных пунктов в Курской области: Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь. Операция по разгрому группировки продолжается, в лесах проводится разведка для выявления и уничтожения диверсионных групп ВСУ.Согласно сообщению ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военнослужащих.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
"Сырский пропал": на Украине призвали Зеленского к ответу
Соскин назвал исчезновение Сырского плохим знаком для Украины
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Россия прорвала фронт, а главком ВСУ Александр Сырский исчез, пока Владимир Зеленский утверждает, что все идет по плану, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube
.
В четверг Зеленский назвал наступательные действия России в Курской области
частью украинского плана.
"Возникает вопрос, а какой план у Зеленского. Идут постоянные сообщения о гибели украинских военных в Курской области, о ранениях, о тяжелой ситуации. Сырский пропал — нету Сырского. Он постоянно был на связи, а теперь исчез. Это тоже очень нехороший знак", — отметил Соскин.
По словам аналитика, российские военные прорвали фронт, практически окружили большое количество украинских солдат в Курской области и вернули под свой контроль десяток населенных пунктов. Эксперт задался вопросом, каким образом это все может быть планом Украины.
«
"Зеленский и его люди заявляют одно, а в реальности ситуация другая — все значительно хуже", — заключил Соскин.
Как заявило Минобороны России, за двое суток группировка войск "Север" освободила десять населенных пунктов в Курской области: Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь. Операция по разгрому группировки продолжается, в лесах проводится разведка для выявления и уничтожения диверсионных групп ВСУ.
Согласно сообщению ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военнослужащих.