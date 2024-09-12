https://ria.ru/20240912/zelenskiy-1972339158.html

Зеленский упрекнул Запад из-за решения по ударам по России

Зеленский упрекнул Запад из-за решения по ударам по России - РИА Новости, 12.09.2024

Зеленский упрекнул Запад из-за решения по ударам по России

Владимир Зеленский упрекнул Запад за фактический отказ позволить ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием, его слова приводит "УНИАН". РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:08

2024-09-12T17:08

2024-09-12T17:15

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский упрекнул Запад за фактический отказ позволить ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием, его слова приводит "УНИАН"."Снимать ограничения — значит снимать ограничения <…>. Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет — это не снятие ограничений. Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия", — пожаловался он.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли с визитом на Украину. Как сообщил телеканал ABC, Владимир Зеленский передал им план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по территории России и "список вероятных целей". Согласно информации канала, на встрече не принимали решение о снятии ограничений на применение переданного Штатами оружия.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине российской территории с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ России на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся.

https://ria.ru/20240912/vsu-1972320416.html

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