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Зеленский упрекнул Запад из-за решения по ударам по России - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 12.09.2024 (обновлено: 17:15 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/zelenskiy-1972339158.html
Зеленский упрекнул Запад из-за решения по ударам по России
Зеленский упрекнул Запад из-за решения по ударам по России - РИА Новости, 12.09.2024
Зеленский упрекнул Запад из-за решения по ударам по России
Владимир Зеленский упрекнул Запад за фактический отказ позволить ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием, его слова приводит "УНИАН". РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:08
2024-09-12T17:15
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский упрекнул Запад за фактический отказ позволить ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием, его слова приводит "УНИАН"."Снимать ограничения — значит снимать ограничения &lt;…&gt;. Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет — это не снятие ограничений. Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия", — пожаловался он.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли с визитом на Украину. Как сообщил телеканал ABC, Владимир Зеленский передал им план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по территории России и "список вероятных целей". Согласно информации канала, на встрече не принимали решение о снятии ограничений на применение переданного Штатами оружия.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине российской территории с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ России на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся.
https://ria.ru/20240912/vsu-1972320416.html
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Зеленский упрекнул Запад из-за решения по ударам по России

Зеленский: Запад фактически не разрешает бить дальнобойным оружием вглубь РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский упрекнул Запад за фактический отказ позволить ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием, его слова приводит "УНИАН".
"Снимать ограничения — значит снимать ограничения <…>. Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет — это не снятие ограничений. Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия", — пожаловался он.
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Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли с визитом на Украину. Как сообщил телеканал ABC, Владимир Зеленский передал им план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по территории России и "список вероятных целей". Согласно информации канала, на встрече не принимали решение о снятии ограничений на применение переданного Штатами оружия.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине российской территории с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ России на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЭнтони БлинкенВладимир ПутинНАТОВеликобритания
 
 
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