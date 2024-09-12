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СМИ: Зеленский передал Блинкену план применения ракет для ударов по России - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:10 12.09.2024 (обновлено: 09:13 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/zelenskij-1972217239.html
СМИ: Зеленский передал Блинкену план применения ракет для ударов по России
СМИ: Зеленский передал Блинкену план применения ракет для ударов по России - РИА Новости, 12.09.2024
СМИ: Зеленский передал Блинкену план применения ракет для ударов по России
Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по территории РФ и "список вероятных... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:10
2024-09-12T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
энтони блинкен
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по территории РФ и "список вероятных целей", однако в ходе встречи решение о снятии ограничений на применение переданного Штатами оружия принято не было, сообщает телеканал ABC. Накануне Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми прибыли на Украину с визитом. Ранее агентство Блумберг передавало, что США хотят, чтобы Зеленский подробно изложил стратегию ударов вглубь территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия. "Зеленский передал Блинкену подробный план того, как Украина может использовать дальнобойные ракеты для ударов по России и дал ему список возможных целей", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на неназванного советника Зеленского. Однако, по словам советника, в ходе встречи Блинкена и украинских чиновников решение относительно использования Киевом американского дальнобойного оружия по территории РФ принято не было. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, энтони блинкен, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины
СМИ: Зеленский передал Блинкену план применения ракет для ударов по России

ABC: Зеленский передал Блинкену план использования ракет для ударов по России

© AP Photo / Brendan SmialowskiПрезидент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Brendan Smialowski
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по территории РФ и "список вероятных целей", однако в ходе встречи решение о снятии ограничений на применение переданного Штатами оружия принято не было, сообщает телеканал ABC.
Накануне Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми прибыли на Украину с визитом. Ранее агентство Блумберг передавало, что США хотят, чтобы Зеленский подробно изложил стратегию ударов вглубь территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия.
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"Зеленский передал Блинкену подробный план того, как Украина может использовать дальнобойные ракеты для ударов по России и дал ему список возможных целей", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на неназванного советника Зеленского.
Однако, по словам советника, в ходе встречи Блинкена и украинских чиновников решение относительно использования Киевом американского дальнобойного оружия по территории РФ принято не было.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийЭнтони БлинкенВооруженные силы Украины
 
 
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