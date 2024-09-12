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"Взорвать все": во Франции испугались опасного плана Запада на Украине
"Взорвать все": во Франции испугались опасного плана Запада на Украине - РИА Новости, 12.09.2024
"Взорвать все": во Франции испугались опасного плана Запада на Украине
Из-за неспособности ВСУ добиться успеха на поле боя Запад якобы готов начать мировую войну, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:34
2024-09-12T14:34
2024-09-12T16:32
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Из-за неспособности ВСУ добиться успеха на поле боя Запад якобы готов начать мировую войну, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.Так он прокомментировал распространенную в СМИ информацию о том, что США, предположительно, намерены снять ограничения на использование Украиной западного оружия вглубь России."Ситуация настолько отчаянная и проигрышная для Украиныи Зеленского<…>, что "ястребы" ускоряют движение к мировой войне!" — написал Филиппо.По мнению политика, президент Франции Эммануэль Макрон последует этому примеру, как "добрая собачка"."Они все в своем бункере готовы взорвать все, чтобы спасти свою идеологию и свои деньги! У нас нет причин прыгать с ними!" — отметил он.По словам Филиппо, Франции необходимо срочно выйти из НАТО и прекратить отправку оружия и денег на Украину.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли с визитом на Украину. Как сообщил телеканал ABC, Владимир Зеленский передал им план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по территории России и "список вероятных целей". Согласно информации канала, на встрече не принимали решение о снятии ограничений на применение переданного Штатами оружия.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине российской территории с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ России на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240912/ssha-1972311217.html
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"Взорвать все": во Франции испугались опасного плана Запада на Украине
Филиппо: Запад пойдет на мировую войну, разрешив Киеву бить по России