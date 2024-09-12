https://ria.ru/20240912/wildberries-1972362982.html

Основательница Wildberries не требует разделить компанию, заявил муж

Основательница Wildberries не требует разделить компанию, заявил муж - РИА Новости, 12.09.2024

Основательница Wildberries не требует разделить компанию, заявил муж

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в последней версии заявления о разводе не требует разделить компанию, заявил ее муж Владислав Бакальчук. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:46

2024-09-12T18:46

2024-09-12T18:46

владислав бакальчук

татьяна бакальчук

рамзан кадыров

ситуация вокруг wildberries

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961939792_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_bba8423e45d4bd1634a4bb8f16b5bb80.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в последней версии заявления о разводе не требует разделить компанию, заявил ее муж Владислав Бакальчук. "Сегодня прошло заседание в Савеловском суде Москвы по делу о разводе... она трижды изменила свои требования по разделу имущества до начала суда. Сначала она требовала 100% компании Wildberries, ссылаясь на интересы детей. Затем она попросила выплатить более 529 миллионов рублей за 1% доли и признание за ней права на всю компанию. А в последней версии иска вопрос Wildberries вообще не поднимается - она требует разделить только другое имущество", - говорится в сообщении в Telegram-канале Бакальчука. Бакальчук рассказал, что жена требует официально прекратить брак, определить, где будут жить дети и обязать его выплачивать алименты. Он уточнил, что по-прежнему намерен сохранить семью, поэтому его представители сегодня просили у суда время для восстановления брака и примирения. В начале июля маркетплейс Wildberries и группа Russ учредили совместное ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор Russ. Позже стало известно, что РВБ в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она также заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее муж, хоть ему и принадлежит 1% акций компании, не участвует в управлении бизнесом. При этом Бакальчук сказал РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.

https://ria.ru/20240912/bakalchuk-1961937220.html

https://ria.ru/20240912/bakalchuk-1972264708.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владислав бакальчук, татьяна бакальчук, рамзан кадыров, ситуация вокруг wildberries, происшествия