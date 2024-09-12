https://ria.ru/20240912/wildberries-1972362982.html
Основательница Wildberries не требует разделить компанию, заявил муж
Основательница Wildberries не требует разделить компанию, заявил муж - РИА Новости, 12.09.2024
Основательница Wildberries не требует разделить компанию, заявил муж
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в последней версии заявления о разводе не требует разделить компанию, заявил ее муж Владислав Бакальчук. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:46
2024-09-12T18:46
2024-09-12T18:46
владислав бакальчук
татьяна бакальчук
рамзан кадыров
ситуация вокруг wildberries
происшествия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в последней версии заявления о разводе не требует разделить компанию, заявил ее муж Владислав Бакальчук. "Сегодня прошло заседание в Савеловском суде Москвы по делу о разводе... она трижды изменила свои требования по разделу имущества до начала суда. Сначала она требовала 100% компании Wildberries, ссылаясь на интересы детей. Затем она попросила выплатить более 529 миллионов рублей за 1% доли и признание за ней права на всю компанию. А в последней версии иска вопрос Wildberries вообще не поднимается - она требует разделить только другое имущество", - говорится в сообщении в Telegram-канале Бакальчука. Бакальчук рассказал, что жена требует официально прекратить брак, определить, где будут жить дети и обязать его выплачивать алименты. Он уточнил, что по-прежнему намерен сохранить семью, поэтому его представители сегодня просили у суда время для восстановления брака и примирения. В начале июля маркетплейс Wildberries и группа Russ учредили совместное ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор Russ. Позже стало известно, что РВБ в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она также заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее муж, хоть ему и принадлежит 1% акций компании, не участвует в управлении бизнесом. При этом Бакальчук сказал РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.
https://ria.ru/20240912/bakalchuk-1961937220.html
https://ria.ru/20240912/bakalchuk-1972264708.html
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владислав бакальчук, татьяна бакальчук, рамзан кадыров, ситуация вокруг wildberries, происшествия
Владислав Бакальчук, Татьяна Бакальчук, Рамзан Кадыров, Ситуация вокруг Wildberries, Происшествия
Основательница Wildberries не требует разделить компанию, заявил муж
Бакальчук: основательница Wildberries в заявлении о разводе не просит разделения
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в последней версии заявления о разводе не требует разделить компанию, заявил ее муж Владислав Бакальчук.
"Сегодня прошло заседание в Савеловском суде Москвы по делу о разводе... она трижды изменила свои требования по разделу имущества до начала суда. Сначала она требовала 100% компании Wildberries, ссылаясь на интересы детей. Затем она попросила выплатить более 529 миллионов рублей за 1% доли и признание за ней права на всю компанию. А в последней версии иска вопрос Wildberries вообще не поднимается - она требует разделить только другое имущество", - говорится в сообщении в Telegram-канале Бакальчука.
Бакальчук рассказал, что жена требует официально прекратить брак, определить, где будут жить дети и обязать его выплачивать алименты. Он уточнил, что по-прежнему намерен сохранить семью, поэтому его представители сегодня просили у суда время для восстановления брака и примирения.
В начале июля маркетплейс Wildberries и группа Russ учредили совместное ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор Russ. Позже стало известно, что РВБ в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
встретился с Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову
изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться.
Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она также заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее муж, хоть ему и принадлежит 1% акций компании, не участвует в управлении бизнесом. При этом Бакальчук сказал РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.