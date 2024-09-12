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Основательница Wildberries и ее муж не пришли на бракоразводный процесс - РИА Новости, 12.09.2024
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10:33 12.09.2024 (обновлено: 11:05 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/wildberries-1972233037.html
Основательница Wildberries и ее муж не пришли на бракоразводный процесс
Основательница Wildberries и ее муж не пришли на бракоразводный процесс - РИА Новости, 12.09.2024
Основательница Wildberries и ее муж не пришли на бракоразводный процесс
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг Владислав не пришли в Савеловский суд Москвы на свой бракоразводный процесс, передает корреспондент РИА РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:33
2024-09-12T11:05
татьяна бакальчук
ситуация вокруг wildberries
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг Владислав не пришли в Савеловский суд Москвы на свой бракоразводный процесс, передает корреспондент РИА Новости. В четверг суд провел беседу по делу. Супруги не пришли в суд, ограничившись отправкой своих юристов. Заседание прошло в закрытом режиме, журналистов не пустили даже на протокольную съемку. Само заседание не продлилось и 15 минут. Представители Татьяны отказались от комментариев, юрист Владислава пояснила, что суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания. С иском Бакальчук обратилась в суд в конце июня, однако сначала его не приняли к производству, запросив дополнительные документы. После их предоставления суд назначил заседание.
https://ria.ru/20240912/bakalchuk-1961937220.html
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татьяна бакальчук, ситуация вокруг wildberries
Татьяна Бакальчук, Ситуация вокруг Wildberries
Основательница Wildberries и ее муж не пришли на бракоразводный процесс

Татьяна Бакальчук и ее супруг не пришли в суд на бракоразводный процесс

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТатьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Татьяна Бакальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг Владислав не пришли в Савеловский суд Москвы на свой бракоразводный процесс, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг суд провел беседу по делу. Супруги не пришли в суд, ограничившись отправкой своих юристов.
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10:38
Заседание прошло в закрытом режиме, журналистов не пустили даже на протокольную съемку.
Само заседание не продлилось и 15 минут. Представители Татьяны отказались от комментариев, юрист Владислава пояснила, что суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания.
С иском Бакальчук обратилась в суд в конце июня, однако сначала его не приняли к производству, запросив дополнительные документы. После их предоставления суд назначил заседание.
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